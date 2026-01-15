La Policía Nacional reconoce la "solidaridad" del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón: "Trabajamos para los demás"

La directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Rosa Plantagenet-Whyte, y el Comisario Provincial de Zaragoza de la Policía Nacional, Javier Abadía Tirado. E. E.

La Policía Nacional ha celebrado su 202 aniversario con una especial condecoración a la entidad que ayuda a salvar vidas.

Está en el ADN de la Policía Nacional el servir y proteger a los demás. Unos valores que se centran en el altruismo que trabajan para los ciudadanos. Una solidaridad que comparte con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.

Tal es así que ha llevado a la colaboración que se extiende por más de 10 años entre ambas instituciones y que, en el marco del 202 aniversario de la Policía Nacional, ha querido condecorar al Banco de Sangre con el reconocimiento de la Policía Nacional por el trabajo que realizan para salvar vidas.

Un trabajo que reconocen que es "vital": "La sangre nos iguala a todo ser humano sobre la tierra, independiente de sexo, raza, religión, tenemos la misma sangre y somos compatibles entre nosotros en gran parte", señala Javier Abadía Tirado, Comisario Provincial de Zaragoza.

Así destaca que ese mismo fin "nos hace tremendamente solidarios". Además entre los valores que comparten, Abadía remarca que en ambos casos "trabajamos para los demás, independientemente de quien es esa persona que tenemos delante".

Por todo ello, el comisario provincial de Zaragoza no pone fecha de caducidad a una colaboración que salva vidas: "No tiene fin, es infinito porque al final siempre hay gente que va a necesitar sangre".

Reconocimiento de la Policía Nacional al Banco de Sangre y Tejidos de Aragón

Unas palabras que comparte Rosa Platagenet-Whyte, directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos, que ha recibido en nombre de todo el equipo este reconocimiento.

El cual no tiene más que palabras de agradecimiento: "Ellos hoy nos dan un premio, pero el agradecimiento tendría que ser al revés. Gracias porque la Policía Nacional está siempre con nosotros".

Asimismo, recalca que en su ADN de servicio público "saben que si no hay sangre, la sanidad no funciona, saben que la sangre es vital para cualquier emergencia y ellos son los primeros en dar ese paso adelante y donar": "Ellos hacen ese acto y dan este testimonio, ellos saben de la importancia de que la gente done sangre y ellos son los primeros en hacerlo".

A lo que destaca: "No podemos más que valorar ese vínculo tan importante con nosotros".

La colaboración entre ambas instituciones data de 2013, cuando comenzó la donación de sangre de manera regular y planificada dos veces al año. Una colaboración que se extendió a 2024, cuando la Policía Nacional se retó a símisma para conseguir 200 donaciones en el marco de su 200 aniversario. Un reto que lograron con éxito.

El acto de 202 aniversario se ha celebrado este jueves con la presencia del Delegado de Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán Blázquez, acompañado por el Jefe Superior de Policía en Aragón, José Ángel Sanz Cejudo y el Comisario Provincial de Zaragoza, Javier Abadía Tirado.

Durante el acto han sido homenajeados los agentes de la Policía Nacional que pasaron a la situación de jubilados durante el año 2025 y también se ha condecorado con la cruz al mérito policial con distintivo blanco a miembros en activo por haber sido partícipes en servicios excepcionales o como reconocimiento a su trayectoria profesional.

También entidades o personalidades ajenas al cuerpo han recibido el reconocimiento de la Policía Nacional por haber sido relevantes para la corporación. Como es habitual, el acto ha servido para recordar a las víctimas caídas en acto de servicio.