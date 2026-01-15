El diputado aragonés de Sumar rompe con Óscar Puente por su rechazo al cercanías Zaragoza-Huesca: "Nos ha abandonado"

Jorge Pueyo vive sus últimos días en el Congreso de los Diputados, como diputado de Sumar, antes de que comience (oficialmente) la campaña electoral y lidere la candidatura de Chunta Aragonesista a las Cortes de Aragón.

Pese a seguir como diputado de Sumar, Pueyo ha querido marcar distancias con el PSOE y ha cargado duramente contra el responsable de Transportes, Óscar Puente, por su rechazo al cercanías Zaragoza-Huesca, hasta el punto de afirmar que “no está capacitado para seguir siendo ministro”.

Pueyo le exigió el 20 de octubre que le enviara los informes por los cuales rechazan la inversión en esta conexión, y todavía no ha recibido respuesta.

“Sr. Puente, si quiere demostrar que es verdad que hicieron esos estudios, deberían entregarlos al Congreso inmediatamente. Los aragoneses merecemos una respuesta”, ha apuntado el diputado y candidato de Chunta a la Presidencia de Aragón.

Por ello, Pueyo ha anunciado que “ya no cuenta” con el apoyo de Chunta, que votará a favor de cualquier reprobación de un ministro que “ha perdido la confianza de los aragoneses y aragonesas porque nos ha abandonado”.

Puente aseguró en el Congreso que no se llevaría a cabo esa inversión porque un estudio realizado por los técnicos la sitúa como la línea con la demanda más baja de toda España. Una respuesta que Pueyo consideró una "traición".

“Exprimiremos estos últimos días”

Pueyo ha asegurado que “en próximas semanas” dirá cuándo abandona su escaño en el Congreso, aunque, mientras continúe, “exprimirá estos últimos días” para terminar los compromisos que tiene con el Gobierno de España y, en concreto, ministerios como Vivienda, Hacienda, Transición Ecológica y “especialmente Transportes”.

"Que venimos con más fuerza que nunca, más cohesionados que nunca, que tenemos un proyecto joven detrás, un proyecto que está cambiando el aragonesismo político y sobre todo la izquierda de Aragón", ha subrayado.