Azcón exige la retirada de la financiación pactada entre Sánchez y Junqueras: "Es un insulto para los aragoneses"

Jorge Azcón, en rueda de prensa, junto al consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro E. E.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha exigido la retirada “inmediata” del modelo de financiación pactado entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras al considerar que supone “un insulto” para los aragoneses.

24 horas después de plantarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno aragonés ha estallado en contra de un modelo que, afirman, “perjudica claramente” los intereses de la Comunidad, dejándola como la región “peor tratada” en el nuevo reparto.

El Gobierno de Azcón se basa en los datos de FEDEA para rebelarse contra este modelo. Frente a los 629 millones que promulga el Ministerio de Hacienda, el informe limita el supuesto beneficio a 265 millones, siendo la comunidad que menos incrementa sus recursos.

Esta diferencia se debe a la inclusión en la bolsa común de impuestos como Patrimonio, Juego o Residuos, que ahora se transfieren en su totalidad directamente a las comunidades, y que, con el nuevo modelo, se introducirían en el reparto.

“Aragón recibía 640 millones más de los que aportaba, ahora serán 549. Cataluña, como comunidad aportadora y que ayudaba a mantener el reequilibrio territorial del país, daba 2.266 millones al sistema. Con esta reforma, solo aporta 810. Para defender la solidaridad entre españoles, el acuerdo Sánchez-Junqueras va a suponer que Cataluña aporte 1.456 millones menos al sistema”, ha trasladado el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro.

El responsable de las cuentas autonómicas también ha puesto de manifiesto la diferencia entre lo que recibirá Aragón y Cataluña por el anunciado fondo climático, por el cual las comunidades mediterráneas se quedarían 666 millones y el resto, 333.

"Lo decía la consejera de Asturias, que han sufrido de manera gravísimas los incendios forestales este verano. Nos tocan 23 millones, que es lo que ha costado la reparación de las riadas. La limpieza de cauces y ríos será mucho más de 23 millones. Nuestros efectivos forestales cuestan mucho más. Cataluña recibirá 216 millones. ¿Qué criterios científicos han hecho para esto?", ha preguntado Bermúdez de Castro.

Todo ello ha hecho explotar al presidente Azcón, que se cuestiona incluso lo que le importa Aragón a Sánchez al presentar en plena precampaña un modelo que la deja como la región "peor tratada".

"Este acuerdo de Sánchez con los independentistas va a empeorar la situación para España y para Aragón. No vamos a tolerar que nuestros centros de salud, escuelas, hospitales tengan menos recursos de lo que se destinan a otras comunidades", ha aseverado el presidente.

Llamamiento a todas las fuerzas políticas

Ante esta situación, Azcón ha hecho un llamamiento a todas las formaciones políticas a que se posicionen en contra de este modelo, que define como "un insulto" para los aragoneses.

"Hoy Pilar Alegría aplaude un modelo que perjudica los intereses de la comunidad. Queremos que retire el modelo y queremos saber los partidos políticos que piden la inmediata retirada de este modelo, que es el mayor perjuicio a la defensa de los servicios públicos"