Zaragoza se presenta para acoger la Agencia de Salud Pública: "Es la candidatura de toda una comunidad"

Zaragoza ha presentado su candidatura para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. El Gobierno de Aragón va a presentar esta misma semana ante el Ministerio de Política Territorial toda la documentación y la memoria con las acreditaciones técnicas, apenas días antes de que finalice el plazo el día 17.

Esta Agencia de Salud Pública se aprobó el pasado mes de julio con el objetivo de que el país mejore sus capacidades y esté preparado frente a amenazas sanitarias, ya que tras el paso de la pandemia se evidenciaron varias debilidades.

Sus fines son la vigilancia de la salud pública, la evaluación y comunicación de los riesgos para la salud y las actividades de planificación y respuesta ante emergencias sanitarias.

Aragón, que también peleó por la Agencia Espacial con Teruel, apostó desde el inicio por Zaragoza para esta candidatura, al considerar que la ciudad reúne “condiciones óptimas” para acoger esta sede.

La candidatura propone como sede el Pabellón de Aragón de la Expo 2008, en el que se tendrán que invertir alrededor de 17 millones de euros para adecuar un edificio en desuso desde hace casi 18 años.

Desde el Gobierno autonómico se ofrece la cesión provisional de oficinas en la misma zona Expo mientras se acometen las obras, ya que los pliegos valoran favorablemente que las instalaciones estén disponibles para ser ocupadas desde el inicio de su puesta en funcionamiento, previsto para el primer semestre de 2026.

Este pabellón, con un valor patrimonial de 33 millones de euros, dispone de 7.000 metros cuadrados, casi el doble de lo exigido.

Se prevé que el espacio esté conformado por unos 300 empleados a medio plazo, con despachos, salas de reuniones y videoconferencias (capacidad de entre 10–60 personas), salón de actos (para más de 300), salas de prensa y formación, archivo, almacén y servidores.​

A falta de 3 días para que finalice el plazo, Zaragoza tendrá que pelear con ciudades como Granada, Oviedo, Lugo, Barcelona o Valencia, pero desde el Gobierno aragonés están convencidos de que la capital aragonesa es la "única" que recoge todos los requisitos.

"Esta candidatura no quiere competir con otras ciudades, que tendrá que hacerlo, sino con un futuro mejor, actualizado y moderno de lo que queremos que sea la sanidad pública. Zaragoza reúne todos los requisitos para nacer fuerte, útil y totalmente operativa desde el primer día. Aragón no parte de 0, sino que contamos con un ecosistema consolidado, potente e innovador, con instituciones que llevan años trabajando en la protección de la salud, y somos líderes en el uso avanzado de datos sanitarios", ha avanzado el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.

Desde el Gobierno de Aragón se muestran convencidos de que Zaragoza cuenta con todos los requisitos planteados, también las conexiones con los principales aeropuertos internacionales de España, una amplia capacidad hotelera, un ecosistema sanitario consolidado y el respaldo de las principales instituciones regionales y locales.

"La Comunidad está preparada para asumir esta responsabilidad y este reto. No aspiramos a ser solo una sede administrativa, sino el motor de un nuevo modelo de salud pública, basado en la innovación y la conexión territorial", ha garantizado Bancalero.

