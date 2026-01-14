Aragón dice ‘no’ a la nueva financiación de Montero: "Es una auténtica tomadura de pelo, de 630 millones más, nada"

El consejero aragonés de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, este miércoles en el Consejo de Política Fiscal. EFE

Las pocas expectativas en torno al Consejo de Política Fiscal y Financiera se han cumplido y Aragón ha salido del encuentro con la ministra Montero y el resto de comunidades "sin ningún tipo de documento" y con más preguntas que respuestas.

La titular de Hacienda "se ha limitado a dar la rueda de prensa que ya dio la semana pasada", según el titular aragonés del área, Roberto Bermúdez de Castro.

La Comunidad sigue abierta a negociar un nuevo modelo de financiación, pero no así. De Castro cree que hay que partir de una propuesta técnica "más normal" alejada del acuerdo a dos entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras.

El último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) concluye que Aragón será la Comunidad que peor parada saldrá de esta nueva financiación.

"Y que de 630 millones de euros más al año, nada. Se queda en poco más de 200, una auténtica tomadura de pelo", precisaba Bermúdez de Castro en relación a los cálculos que hizo públicos el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, la semana pasada.

Aragón rechaza que del nuevo fondo contra el cambio climático, que repartirá 1.000 millones de euros, solo vayan a llegar 26, y que a través del llamado IVA pymes solo estén previstos 30.

"Es un modelo hecho a medida de Cataluña y pactado con Junqueras que se ha intentado extrapolar al resto de comunidades", completaba.

A su juicio, Sánchez también ha querido favorecer a la propia Montero para allanar su candidatura a la Junta de Andalucía. El problema es que los Gobiernos autonómicos ni siquiera saben "de dónde salen los números".

Bermúdez de Castro duda de que la propuesta salga adelante. El BNG está en contra, también los están los partidos que integran Sumar…

En el Pignatelli ni siquiera entienden que un Gobierno de izquierdas apueste por la ordinalidad. Es decir, por dar más a quien más tiene.

Ahora tocará hablar en las reuniones bilaterales que plantea Montero, para las que no hay fecha. Esto quiere decir que será "en los próximos días", algo que, según el consejero aragonés de Hacienda, puede terminar siendo en las próximas semanas o los próximos años.

"Nadie la defiende"

Para la DGA, ha quedado claro que la propuesta "es tan buena que nadie la defiende" y que "habrá que darle una repensada".

"A nosotros, en Aragón, nadie nos ha llamado a negociar, y cada vez que nos han llamado a comentar cualquier tema hemos estado allí, siempre para aportar", le ha dicho Bermúdez de Castro a la ministra en el propio Consejo.

Que el nuevo modelo vaya a marcar los próximos 20 o 25 años obliga, a juicio del Gobierno aragonés, a elaborar un amplio documento base para saber de dónde viene el dinero, adónde va y qué supone.