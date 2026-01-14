El alcalde de Cariñena (PSOE) cobrará 42.500 euros en el Ayuntamiento tras quedarse fuera de la lista de Pilar Alegría

Aproximadamente una tercera parte de los diputados en las Cortes de Aragón abandonarán el hemiciclo con las elecciones del 8 de febrero y regresarán a sus distintos quehaceres. Algunos volverán a sus antiguos trabajos y otros podrán dedicar más tiempo a otras labores políticas en los ayuntamientos de donde proceden.

Uno de ellos es Sergio Ortiz, del PSOE, que no continuará en La Aljafería después de dos legislaturas como diputado. Alcalde de Cariñena (Zaragoza) desde 2007, es uno de los cinco cargos que renunciaron al quedar fuera de los puestos de salida en las listas de Pilar Alegría.

Ahora, volverá a dedicarse exclusivamente al cargo de alcalde y contará con un sueldo de 42.571 euros anuales, que empezará a cobrar a partir del 3 de marzo, día en el que dejará el escaño en las Cortes, tal y como se aprobó este lunes en el Pleno del Ayuntamiento de Cariñena. PSOE, Chunta y Vox votaron a favor y el PP, en contra.

Ortiz tenía un sueldo asignado como alcalde de Cariñena desde 2007, aunque dejó de cobrarlo en 2019 cuando fue elegido diputado en las Cortes de Aragón. Ahora, cuando abandone su escaño, volverá a percibir un salario.

Además, en estos casi siete años, no ha cobrado por la asistencia a los plenos del Ayuntamiento, como sí tendría derecho.

Los salarios de los ayuntamientos están recogidos en la Ley de Administración Local de Aragón. Según esta norma, Cariñena, de 3.500 habitantes, podría tener tres cargos con sueldo, con un máximo de 46.000 euros.

El sueldo que va a cobrar ahora Sergio Ortiz es de 42.571 euros, casi un 9% menos, y la teniente de alcalde recibe un 28% menos que ese baremo.

Como diputado en las Cortes, Ortiz percibió en 2025 unos 61.300 euros, sumando asignación y complementos e indemnización por gastos de viaje y desplazamientos.

Sin embargo, el sueldo que percibirá Ortiz como alcalde de Cariñena se situaría en un escalafón alto en el 'ranking' de retribuciones de regidores en Aragón, pese a tener solo 3.500 habitantes.

Alcaldes como los de Caspe (10.400 vecinos), Alcañiz (16.200), Fraga (15.300) o Binéfar (10.100) tienen sueldos por debajo de esos 42.571 euros. Mientras, también hay otras localidades de tamaño similar o inferior a Cariñena como Benasque (2.300), El Burgo de Ebro (2.700), Biescas (1.600) o Quinto (1.800) con alcaldes con todavía mayor retribución.

En esta lista destacan otros regidores como los de Calatayud, Ejea de los Caballeros o Pedrola que, como anteriormente el de Cariñena, no perciben salario de sus ayuntamientos al tener dedicación en otras administraciones públicas, en estos casos el Senado o la Diputación Provincial de Zaragoza. Igualmente, Emma Buj, alcaldesa de Teruel, percibe 15.900 euros al ser también senadora.