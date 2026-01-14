Abascal insiste con Pilar Alegría y vuelve a llamarla "mujer objeto": "Es la amiga íntima del acosador Salazar"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha echado más leña este miércoles a la polémica con Pilar Alegría, que lo ha acusado de "machista y misógino" por llamarla "mujer objeto" durante uno de sus últimos mítines de precampaña en Aragón.

Abascal ha asegurado que a quien acusa de utilizar a las mujeres como objetos es al PSOE, y que, por tanto, "las mujeres que encabezan las listas del PSOE son utilizadas como mujeres objeto".

"Son cómplices con su silencio de todos los problemas que están sufriendo las mujeres ante el Gobierno de Pedro Sánchez", aseguraba desde Panticosa, en la provincia de Huesca.

El líder de Vox ha recordado que Alegría es "la amiga íntima del acosador Salazar" y ha asegurado que la candidata socialista forma parte de un Gobierno que "ha excarcelado a los violadores e importado agresores de otros lugares".

"Es la responsable del silencio de muchos cargos del PSOE respecto al acoso dentro del propio Partido Socialista", continuaba, asegurando estar acostumbrado a que lo acusen de machista.

Abascal también ha prometido a retirar las distinciones a Open Arms si llega al Gobierno y siempre que la legalidad lo permita, ya que, a su juicio, no merecen "ningún tipo de condecoraciones ni premios".

Y sobre la dimisión de Gallardo como diputado, ha sentenciado que lo que tendría que haber hecho es no presentarse a las elecciones o haber dimitido al día siguiente: "Es el conseguidor del capo de la mafia, espero que tenga un juicio justo y pague por sus responsabilidades".

Donde no hay novedades es en la negociación del Gobierno extremeño. Según Abascal, en las últimas horas "no ha habido contactos".

Alegría contesta en X

Esta mañana, la propia Alegría acusaba al líder de Vox, antes de este segundo round, de "haber dado muestras, una vez más, de su evidente machismo y misoginia".

"Esta vez me ha tocado a mí, pero cada día le toca a muchísimas mujeres que sufren agresiones verbales y físicas y que además deben soportar humillaciones y vejaciones", exponía

Alegría aprovechaba esta situación para abrir una reflexión sobre la "degradación y la deshumanización" de la vida política.

"Espero que esta campaña electoral, que por cierto todavía ni ha empezado, no siga por estos derroteros, ni en público por supuesto a través del ruin y cobarde anonimato digital", comentaba en su perfil.

Dentro del "espanto" de las palabras de Abascal se queda con la reacción de los vecinos de Utebo, la localidad donde Vox dio el mitin donde la llamó mujer objeto.

"Si Abascal quería provocar aplausos con su provocación zafia no lo ha conseguido, parece. De hecho, hay un silencio triste y vergonzante que se apodera del auditorio. Claramente, las caras son un poema, una muestra de que sus votantes son más sensatos que él. Y de verdad, ojalá se queden solo los machistas y ojalá Abascal aprenda la lección de sus seguidores", remataba.