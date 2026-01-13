Muere el presidente preautonómico de Aragón Juan Antonio de Andrés, responsable de las primeras elecciones

De Andrés, durante su etapa al frente de la Diputación General de Aragón. DGA

Nacido en Teruel en 1942, era licenciado en Derecho e inició su compromiso en política de la mano de Unión de Centro Democrático (UCD).

Juan Antonio de Andrés, presidente de Aragón entre diciembre de 1982 y junio de 1983, durante los años de pre autonomía, ha muerto esta tarde a los 83 años.

El Gobierno de Aragón ha decretado tres días de luto oficial en señal de duelo por el que fuera el cuarto presidente de la Diputación General de Aragón a partir de las 12.00 de este miércoles, lo que hará que todas las banderas ondeen a media asta.

Como tal, fue nombrado consejero de Sanidad, Trabajo y Acción Social en el efímero Gobierno de la Diputación General de Aragón presidido por Gaspar Castellano de Gastón.

Tras la derrota de UCD en las elecciones generales de 1982, Gaspar Castellano dimitió de su cargo, para el que fue elegido entonces Juan Antonio de Andrés.

Entre febrero y abril de 1983 puso en marcha una campaña institucional para dar a conocer el recién estrenado Estatuto de Autonomía.

En ella participaron políticos, intelectuales y artistas, así como representantes de otras instituciones, entre ellos, el Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz Jiménez, que la clausuró. Con idéntica finalidad, el 23 de abril, se celebró en Fraga una jornada de afirmación aragonesista.

Además, ante el Gobierno central reivindicó también una mejora en las comunicaciones, presentando los proyectos de la autovía Zaragoza-Madrid y del eje norte-sur como otra autovía que uniría Pau, Huesca, Zaragoza, Teruel y Valencia. También exigió la reapertura del Canfranc.

Su mandato como presidente de la Diputación General de Aragón fue también de apenas unos meses a raíz de la victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones autonómicas de mayo de 1983.

El actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado a través de sus redes sociales su papel como responsable de organizar las primeras elecciones autonómicas, que conllevaron un cambio político, la constitución de las primeras Cortes de Aragón y el inicio de una nueva etapa del gobierno autónomo.

Ya en aquellos años, De Andrés entendió que hacían falta instrumentos jurídicos y financieros fuertes para llevar adelante lo que Aragón necesitaba para prosperar.

"El lema de la campaña que puso en marcha para promocionar el Estatuto de Autonomía tiene plena vigencia: “Potenciar nuestro Estatuto es competencia de todos”. Y entonces, como ahora, la igualdad y el desarrollo equilibrado de las Comunidades Autónomas eran unas de las preocupaciones principales. Mi pésame a su familia y allegados. Descanse en paz", ha escrito a través de su perfil en X.

