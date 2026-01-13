Jorge Pueyo (CHA) apuesta por una segunda línea del tranvía: "El Gobierno de Aragón debe comprometerse"

Jorge Pueyo, este martes en la sede de CHA, en Zaragoza. E. E.

El diputado de Chunta Aragonesista (CHA) en el Congreso y candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, apuesta por una segunda línea del tranvía en Zaragoza.

En la mañana de este martes 13 de enero, ha anunciado una iniciativa parlamentaria con esta idea, destinada a mejorar el transporte público en la capital aragonesa y su área metropolitana.

"El transporte público es una necesidad de primer orden para un desarrollo sostenible. Recordemos que es cuatro veces más económico que el transporte privado y que el tranvía o metro ligero es clave para la sostenibilidad de nuestras ciudades", ha comenzado Pueyo.

"Desde 2018, Zaragoza estaba trabajando en la construcción de una línea de tranvía o tren-tram que cubriera el eje este-oeste de la ciudad, hasta que las alcaldías del PP (Azcón y Chueca) paralizaron y abandonaron el proyecto", ha criticado.

La nueva línea, de 11 kilómetros, uniría los barrios de San José y Las Fuentes con los de Delicias y Valdefierro, conectando la estación intermodal Zaragoza-Delicias.

Jorge Pueyo en una parada del tranvía de Zaragoza. CHA

Se estimaba un coste de 200 millones de euros y unos 20 millones de viajeros al año, "lo que se traduciría en una reordenación de las rutas del autobús urbano y una reducción del tráfico de vehículos particulares, contribuyendo así a la descarbonización de la capital aragonesa".

Pueyo ha esgrimido numerosos argumentos para defender esta línea: "Este proyecto no es un capricho, sino una necesidad desde hace ya tiempo, tal y como señalan diversos estudios, como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible o informes del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza o, más recientemente, del Observatorio de Acción Climática. Todos coinciden en que la línea 2 del tranvía de Zaragoza sería fundamental para paliar las deficiencias detectadas, contribuyendo a mejorar un eje este-oeste que en la actualidad tiene una cobertura insuficiente, además de impulsar la senda de la descarbonización".

Por ello, CHA defiende retomar el proyecto de la segunda línea este-oeste, que conectaría la ciudad con las nuevas líneas de cercanías que proponen.

Así como ampliar la línea hasta el aeropuerto, la plataforma logística PLAZA y el barrio de Arcosur, gracias al sistema tren-tram, con tranvías que se comportan como trenes al salir de la ciudad y que "son funcionalmente compatibles tanto para trayectos urbanos como interurbanos".

"El Gobierno de Aragón debe comprometerse y, para ello, desde CHA reclamamos financiación tanto a la Unión Europea como al Gobierno español", ha exigido Pueyo.

"Recordemos que Pilar Alegría, cuando aspiró a la alcaldía, se comprometió a que el 50% de la línea lo pagaría el Gobierno central y, desde que gobiernan, nunca más se supo. Por eso hemos presentado una proposición no de ley en el Congreso para que se cumpla esa promesa, igual que se hizo con el metro ligero de Sevilla", ha concluido el candidato de CHA a la Presidencia de Aragón.