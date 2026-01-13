Los críticos del PSOE-Aragón aplauden el manifiesto de Jordi Sevilla: "Hay que parar y reflexionar, vamos a un callejón"

El manifiesto de Jordi Sevilla ha reabierto viejas heridas en el PSOE aragonés. Los todavía alineados con el Partido Socialista y la voz propia que representaba el fallecido Javier Lambán creen que al exministro y expresidente de Red Eléctrica "no le falta razón".

Las aguas no andan tranquilas desde que Pilar Alegría apartase a Horacio Royo de la Comisión de Urbanismo y la Junta de Distrito del Rabal y dejase fuera de los puestos de salida a diputados como Leticia Soria o Pilimar Zamora.

Como Sevilla, los críticos consideran que convendría "parar y reflexionar" ante la espiral de escándalos y presuntos casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. "Si seguimos por esta dirección vamos a un callejón sin salida", aseguran.

Pero acto seguido, reconocen que el texto, en el que también se pide "cambiar el rumbo de las alianzas" de Sánchez con los separatistas y la extrema izquierda, no llega en el mejor momento.

"Estamos en plena campaña electoral, debería haber esperado. ¿Qué más daba hacerlo pasado el 8-F o las elecciones de Castilla y León? Sabe mal porque el debate es muy necesario, pero en política, los tiempos son básicos y lanzarlo ahora puede desvirtuarlo", coinciden los consultados.

Tanto el manifiesto como la nueva financiación propuesta por la ministra Montero tras el acuerdo entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han sido "como hacerse trampas al solitario" a juicio de los críticos, que temen desde hace semanas un mal resultado el próximo 8 de febrero.

"El problema es que el manifiesto pueda ser visto como una forma de tocar las narices cuando otros están sudando la camiseta para ganar las elecciones", continúan en referencia al documento publicado este lunes bajo el hashtag #Socialdemocracia21 en X, Linkedin e Instagram.

Urquizu se desvincula de los firmantes

Aunque el texto se publicó sin ningún otro nombre detrás, el del exdiputado Ignacio Urquizu estuvo sobrevolando los corrillos políticos y periodísticos durante toda la jornada.

Sin embargo, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, él no ha firmado el manifiesto.

El propio Urquizu reconoce que Sevilla se puso en contacto con él y le contó la iniciativa. Le envió el texto hace ya tiempo para que diera su opinión, "pero nada más", subraya.

Los críticos con Pedro Sánchez reconocen que todos, ya sea en público o en petit comité, están hablando de la situación actual del partido, de ahí que vean el documento como algo "necesario".

Según dicen, resulta especialmente significativo que un "sanchista convencido" como Sevilla se pronuncie ahora en estos términos y asuma el riesgo y el desgaste que esto supone.

"Recuperar el PSOE tradicional es necesario no solo para el propio PSOE, sino para el conjunto del país. Lo que pasa es que el debate interno ha desaparecido de una manera descarada. Se aparta al que aporta", sentencian.

Creen, de hecho, que si el manifiesto se ha publicado sin nombres es para no señalar a nadie, y como ejemplo ponen la airada reacción de Óscar Puente contra Eduardo Madina el pasado mes de diciembre.

El ministro llegó a decir de Madina que se creía la esperanza blanca del socialista español y ha acabado de comentarista, unas palabras que no sentaron nada bien a los críticos con la dirección nacional.

Lo que se está cuestionando, subrayan, no es a Pedro Sánchez como presidente o secretario general, sino el hecho de que se esté desvirtuando un proyecto de décadas de historia. Es, por consiguiente, un debate "más de principios y de fines que de liderazgos".