Abascal exige a Feijóo que rompa contactos con Sánchez: "Las meigas son las únicas que saben qué tiene en la cabeza"

Continúa el viaje de Santiago Abascal recorriendo Aragón y calentando para una campaña electoral que se avecina intensa. El líder de Vox ha estado este martes en Calamocha (Teruel), mientras Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo planifican una reunión para la próxima semana en la que hablar sobre el envío de tropas a Ucrania y la política internacional.

Un encuentro que, para Abascal, supone una “traición insoportable”, ya que no entiende “qué más tiene que pasar” para que el PP “rompa todos los contactos” con el PSOE de Pedro Sánchez.

“Lo de Feijóo es un misterio incomprensible. Las meigas deben ser las únicas que conocen qué tiene en la cabeza. No comprendo que acuda a una reunión para legitimar a Sánchez. Sánchez quiere atrincherarse en asuntos internacionales, Ucrania, Groenlandia o la OTAN. Necesita que no se hable de lo que él ha provocado en España”, ha señalado Abascal.

El líder de Vox va más allá y pretende que el PP también rompa los posibles pactos que pueda alcanzar con el PSOE en Bruselas, como el Pacto Verde Europeo, la inmigración o las “políticas de género”.

“No sé en qué le beneficia electoralmente. No creo que sus votantes o cargos estén de acuerdo en que Feijóo se reúna con Sánchez en estas circunstancias. Luego, en 15 días, convocará una manifestación contra el Gobierno. Si es una mafia, ¿qué hace legitimando al capo de mafia?”, ha cuestionado Abascal.

De hecho, desde Vox consideran que este posible encuentro todavía aumenta más la “desconfianza” que dicen tener en el PP.

Como muestra de esa “desconfianza”, Abascal ha renegado de las propuestas fiscales de Sánchez para ayudar al alquiler y atajar los problemas de vivienda que, subraya, ha generado el propio Gobierno.

“Este es un gobierno que lleva 6 años y no ha hecho una medida para la vivienda, sino en contra. Han promovido la invasión migratoria y las viviendas son las mismas, como las plazas sanitarias. No se pueden seguir abriendo las puertas a todos cuando no se pueden atender. Las familias no aspiran a tener una vivienda en propiedad por un problema estructural que han creado PSOE y PP”, ha añadido.

Unas elecciones “irresponsables”

Abascal ha iniciado así un tour que le llevará durante el próximo mes a recorrer prácticamente todo Aragón antes de unas elecciones que, a su juicio, Azcón las ha convocado de manera “irresponsable” para intentar “deshacerse de Vox”, algo que ya intentó María Guardiola en Extremadura.

“La respuesta de los extremeños es que querían más Vox y eso va a pasar en Aragón. Llegaremos hasta el final y Azcón pensará si para este viaje hacían falta alforjas. No merecía la pena adelantar elecciones, pero las afrontamos”, ha afirmado.

Así, Abascal todavía no ha puesto condicionantes a lo que pueda pasar tras el 8 de febrero, aunque tilda de “bulo” que se acuse a Vox de que “no quieren entrar en los gobiernos”.

“Entrar o no entrar en un gobierno no es un dogma, sino una cuestión de principios. Veremos qué dicen los aragoneses. Si entramos, es para hacer políticas concretas, que reviertan problemas migratorios, del Pacto Verde y políticas de género, además de rebajas fiscales. Para nosotros, entrar a los gobiernos no es cuestión principal, sino cambiar políticas”, ha apuntado.