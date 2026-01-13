Abascal anuncia que votará contra el acuerdo de Feijóo y Sánchez para el envío de tropas a Ucrania "pacten lo que pacten"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este martes en Utebo (Zaragoza) que votará en contra del acuerdo de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para el envío de tropas a Ucrania "pacten lo que pacten".

Abascal se ha preguntado qué hace sentado el líder conservador con una persona que "nos ha traicionado y ha aplicado una ley de amnistía que él mismo decía que era inconstitucional". "Ha tomado el Constitucional para legalizarla. Hablamos de la misma persona que tiene a su hermano y a su mujer imputados. ¿Qué más tiene que pasar para que rompan en todas partes?", se ha preguntado.

El presidente de Vox ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar más preocupado de lo que pasa fuera de España. "Nuestra Groenlandia son los problemas de los españoles", manifestaba.

También ha tenido para Feijóo. En su opinión, el líder de la oposición no ha sido capaz de "combatir a la mafia". Abascal no entiende, por ejemplo, que tras el apagón le ofreciese un pacto energético en lugar de sentarlo en el banquillo.

Inmigración y pactos

El dirigente voxista ha prometido que, si de ellos depende, no habrá más menas e inmigración ilegal en Aragón. "A los que entran ilegalmente, repatriación inmediata", aseveraba.

Su prioridad, ha dicho en un nuevo discurso sin apenas menciones al territorio, será defender la seguridad y la prosperidad de los españoles en primer lugar.

Igualmente, ha insistido en que el PP debe explicar por qué lo que vale en Valencia se considera ilegal en Aragón.

Abascal ha presumido de decir lo mismo allá donde va, acusando a Feijóo de "cambiarse la chaqueta" en función de la Comunidad que visita.

"El PP ha caído en la estafa del bipartidismo. Pactan todo en Bruselas y aquí hacen un teatrillo. No queremos parches sino cambios profundos", sentenciaba en el que ha sido su segundo día consecutivo de precampaña en Aragón.

Además de todo esto, ha lanzado un aviso a todas las regiones que convoquen elecciones: allí donde pacten exigirán una reducción del número de diputados en los parlamentos regionales.