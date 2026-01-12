Los casos de gripe siguen bajando en Aragón en la primera semana de 2026, pero se mantiene el nivel 2 de riesgo

La incidencia de la gripe en Aragón mantiene su tendencia descendente en la primera semana de 2026. En concreto, se sitúa en 91,7 casos por 100.000 habitantes en la Comunidad Autónoma de Aragón. Estos datos corresponden a la semana epidemiológica 2, que es la comprendida entre el 5 y el 11 de enero de 2026.

La primera semana del año, la incidencia fue de 100,7 casos por cada 100.000 habitantes. El descenso de la incidencia se viene registrando desde semanas anteriores. Cabe recordar que se alcanzó la cifra de 351,3 casos por 100.000 habitantes en la semana del 8 al 14 de diciembre. El umbral epidémico en la Comunidad Autónoma está fijado en 59,6 casos por 100.000 habitantes.

Los últimos datos reflejan un descenso en las tres provincias aragonesas. En Huesca, se registran 123,1 casos por 100.000 habitantes; en Zaragoza, 86,7 casos; y en Teruel, 75,7 casos por 100.000 habitantes, según los datos correspondientes a la semana analizada.

La semana epidemiológica anterior (semana 1), la incidencia de la gripe en Aragón se situó, por provincias, en 151,1 casos en Huesca; 91,5 en Zaragoza y de 83 en Teruel. Por lo tanto, ha tenido lugar un nuevo descenso generalizado.

Nivel 2 de riesgo

En la actualidad, las tres provincias aragonesas se encuentran en nivel 2 de riesgo, de acuerdo con el protocolo de escenarios de riesgo y recomendaciones frente a la gripe del Gobierno de Aragón.

Este nivel conlleva el refuerzo de las medidas preventivas, como, por ejemplo, el uso de mascarilla para los profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios y altamente recomendable para usuarios.