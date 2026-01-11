El PSOE de Pilar Alegría acusa a Azcón de mentiroso: "Saldrá de la presidencia el 8 de febrero por mentir"

Los rifirrafes políticos están a la orden del día según se va avanzando de cara al 8 de febrero. Este domingo, el PSOE de Pilar Alegría ha acusado a Jorge Azcón de mentir durante los dos años y medios de mandato. Así lo ha expresado el portavoz de los socialistas, Fernando Sábes.

" Azcón miente continuamente cuando habla de servicios públicos. Miente y busca la confrontación para tapar su gestión en servicios públicos", ha denunciado Sabés. De esta forma se ha referido a la situación que han vivido escolares y profesores tras volver de vacaciones donde ha habido aulas que no llegaban a los 9 grados.

Ha acusado al Ejecutivo aragonés de no haberse preocupado de que "las aulas estuvieran en condiciones": "No sé dónde ha estado el señor Azcón en estos días de vacaciones, pero los escolares que han vuelto, que han retornado a sus institutos, han visto cómo la temperatura de sus aulas, en muchos de ellos, está por debajo de 10 grados. Una auténtica vergüenza, una auténtica vergüenza y un sufrimiento que han tenido esos escolares y ese profesorado".

Así ha señalado que en el IES Virgen del Pilar se encontraban a menos de 7 grados y con menos de 13 grados en el IES Andalán y en el CEIP Hispanidad.

"Es inconcebible que un Gobierno de Aragón, presidido por Jorge Azcón, se despreocupe de esta manera de los escolares y del profesorado", ha señalado. A lo que ha añadido: "Miente porque lo que hace es recortar, privatizar y dar el negocio a los de siempre".

En materia sanitaria, el portavoz parlamentario también le ha acusado de mentir en cuanto a las listas de espera para citas médicas.

Según Sabés, en las anteriores elecciones Azcón prometió que los pacientes catalogados como prioridad 1 tengan que esperar más de 30 días y los de prioridad 2 que tengan que esperar más de 90. "En 900 días y 900 noches que ha estado de presidente Jorge Azcón lo que se ha demostrado es que no ha hecho absolutamente nada para poder cumplir con esa promesa que adquirió con la ciudadanía", ha indicado.

“La demora media queda lejos de los compromisos de Azcón; en neurocirugía los 341 de demora media quintuplican los 60 días comprometidos, y son un 468,3%; o en cirugía plástica, la demora de 323 días; también quintuplican los 60 días comprometidos. Son 263 días más (un 438,3%); o los 185 días de demora en otorrinolaringología, más del triple de lo prometido, o en traumatología, con 163 días de demora, más del doble de los prometidos en campaña”, ha dicho.

Por ello, Sabés se ha mostrado "convencido que el 8 de febrero los aragoneses le echarán de esa presidencia por mentir".

Por ende, ha señalado que "en servicios públicos solo hay dos modelos. El que propone el señor Azcón, como hemos visto, el de las mentiras, el de los recortes, el de las privatizaciones. Y el modelo de Pilar Alegría y del Partido Socialista que apuesta claramente por los servicios públicos de calidad que nos igualen a todos los ciudadanos".

Fernando Sabés se ha referido también a Azcón y su obsesión con la confrontación "en lugar de explicar qué servicios públicos podrían financiarse con los 629 millones de euros que el gobierno central plantea para Aragón".