Irene Montero carga contra Pilar Alegría: "Queremos saber si está en Aragón para tapar la corrupción del PSOE"

Irene Montero ha hecho escala en Zaragoza en plena precampaña electoral. Se trata de la primera líder nacional que hace acto de presencia en Aragón a menos de un mes de que los aragoneses vayan a las urnas el próximo 8 de febrero.

La secretaria general de Podemos ha acudido al acto programado 'Defendamos el Maestrazgo' en línea con la denuncia interpuesta recientemente ante la Fiscalía por prevaricación en el proyecto eólico conocido como Clúster del Maestrazgo. Así ha mostrado su apoyo a la candidata a la presidencia de las Cortes, María Goicoexea, junto a Ione Belarra, otra de las líderes de la agrupación nacional.

El acto realizado en el Centro Cívico de La Almozara frente a los militantes zaragozanos ha comenzando a gritos de 'si se puede' y aplausos a sus líderes.

Montero ha sido dura y ha apuntado directamente a Pedro Sánchez y a su candidata en Aragón, Pilar Alegría, sobre este asunto. "Queremos saber qué va a hacer la señora Pilar Alegría. Si antes de defender Aragón está aquí para tapar la corrupción del Partido Socialista", ha declarado ante los medios de comunicación antes de comenzar el acto.

Por ello, la secretaria general de Podemos ha exigido que "antes del 8 de febrero se paralice esta obra, se suspendan las declaraciones de impacto ambiental y se suspenda la concesión administrativa a Forestalia". De igual manera, ha replicado que tanto la empresa de Fernando Samper como el PSOE "queden libres de la sombra de corrupción".

Dentro de su discurso tampoco se ha olvidado del Partido Popular al que ha acusado de "no hacer nada": "Ellos son eso, corrupción, especulación, privatización de los bienes que son comunes".Por lo que Montero se ha mostrado firme y exige a Pilar Alegría "que actúe".

Según denuncia Podemos junto Alianza Verde, el clúster contó con varios informes ambientales negativos emitidos por técnicos del Gobierno de Aragón, que alertaban de graves afecciones a especies protegidas y a hábitats de alto valor ecológico. Pese a ello, el proyecto recibió autorización administrativa y una Declaración de Impacto Ambiental favorable.

Por ello, denuncian la presunta trama de influencias políticas y empresariales "bajo la corrupción del PSOE".

Ante esto, Irene Montero ha señalado que desde la agrupación política "queremos un Aragón libre de especulación y libre de corrupción, y queremos defender el Maestrazgo".

Unas palabras que también ha acogido la candidata a gobernar Aragón, María Goikoetxea. De igual manera ha solicitado a Alegría que "se pronuncie en relación a todos los indicios que hay de corrupción".

"Una izquierda que dé certezas"

Durante su intervención, Irene Montero ha alzado a la candidata en Aragón como la alternativa "que ha demostrado en estos años que es una mujer feminista que protege el territorio, que está aquí para defender a los aragoneses y aragonesas y que no le va a temblar el pulso cuando lleguen los fascistas".

De esta forma, ha defendido que la candidatura de Podemos en esta campaña va de "defender los principios éticos que nos permiten vivir en dignidad".

A pesar de que los diferentes sondeos, auguran unos datos similares a los actuales manteniendo un diputado, Montero augura "un buen resultado electoral".

En esta misma línea y tras caer en saco roto las negociaciones para presentarse la izquierda unida, la secretaria general ha defendido que en esta campaña hay que "poner una izquierda de pie" ante "la derecha que quiere arrasar con todo": "La derecha es la calla de Trump, la derecha está dispuesta a reventar todo en nuestro país y en el mundo".

Así ha acusado al Partido Socialista de ser "incapaz" de hacer frente "a la derecha golpista, corrupta, privatizadora que gobierna en Aragón". Por ello, la secretaria general de Podemos ha defendido que quien lucha contra ello "es María Goikoetxea y Podemos".

"Necesitamos más feminismo, más defensa del medio ambiente, necesitamos más compromisocon los principios que hacen posible la vida de la gente y que esa vida sea digna y quese avancen derechos en lugar de retroceder y para eso necesitamos una izquierda firme", ha concluido.