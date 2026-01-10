Pilar Alegría carga contra Jorge Azcón por su rechazo a la financiación autonómica: "Lo único que hace es privatizar"

La financiación autonómica se ha marcado como el debate central de la campaña electoral entre Jorge Azcón y Pilar Alegría. La candidata a la presidencia por el PSOE ha cargado contra el líder del PP acusándolo de solo acudir a la confrontación mientras "tendría que decirnos qué se puede hacer con esta financiación".

"En lugar de estar explicándonos a los aragoneses qué va a hacer con esa financiación, Jorge Azcón vive permanentemente de la confrontación y del no constante", ha criticado Alegría en un acto en las Cuencas Mineras donde ha visitado Montalbán y negocios locales.

Así bien, ha señalado que con los 630 millones de euros que llegan del Estado mediante la financiación "se podría poner en marcha ya un nuevo hospital como el Royo Villanova, que más o menos es una obra de 200 millones de euros".

Entre las opciones también ha señalado que "podríamos desplegar un importante parque de viviendas público y verdaderamente asequible para muchos vecinos y para muchas vecinas".

La candidata socialista ha criticado a Azcón y su gobierno de que "cuando recoge fondos en materia de financiación autonómica, en vez de ponerlos a disposición de la mayoría de los aragoneses, mejorar esos servicios públicos, lo único que está haciendo y lo estamos viendo durante estos dos años es privatizar".

En esta línea, ha acusado al líder del PP en Aragón de poner en marcha "por primera vez" un nuevo hospital privado en Zaragoza, o concertar el bachillerato "en vez de destinar estos fondos a mejorar nuestra sanidad pública, la educación pública o para seguir construyendo vivienda pública que es tan importante en todo Aragón".

Por ello, ha defendido que, a su parecer, Aragón "necesita una nueva presidenta que se preocupe por negociar, se preocupe por acordar todo aquello que sea bueno y favorable para Aragón y para los aragoneses".

Unas palabras que han sido emitidas desde Montalbán, donde ha acudido a conocer negocios locales como el de Politer Reciclaje.

Alegría ha reconocido "el esfuerzo y la importancia de generar empleo en estas zonas", y ha puesto como ejemplo esta empresa.

Asimismo, Pilar Alegría ha subrayado la necesidad de que haya servicios públicos que ofrezcan oportunidades para que las personas que quieran tener su proyecto de vida en un pueblo, puedan quedarse a trabajar y vivir en él.

Ha criticado que el Gobierno de Aragón no aporte soluciones a la gestión del medio rural, con localidades como Escucha. La candidata ha denunciado que el municipio lleva intentando adelantar y avanzar la puesta en marcha de más de 30 viviendas sin que el gobierno de Azcón “atienda estas necesidades”.

En su discurso también ha demandado la falta de médicos en el medio rural: "Cuando he estado en Hoz de la Vieja me explicaban que llevaban más de un mes sin recibir al médico en el municipio".