María Goikoetxea, candidata de Podemos en Aragón: "Queremos poner a la izquierda aragonesa en pie"

Podemos y Alianza Verde han presentado este sábado frente a su militancia las candidaturas por las tres provincias aragonesas a las próximas elecciones autonómicas con el objetivo de "poner a la izquierda aragonesa en pie" frente al conformismo y los abusos de unas élites que están expoliando nuestros recursos naturales.

La coalición reivindica la necesidad de poner en marcha políticas valientes que elijan inequívocamente a la gente frente a los intereses de los poderosos, rompiendo con la inercia de una izquierda que, a su juicio, se ha "resignado a lo posible" durante demasiado tiempo.

María Goikoetxea, candidata a la presidencia, ha instado a romper con el conformismo de lo posible: “Aragón necesita una izquierda valiente, capaz de intervenir el mercado de la vivienda y de poner fin al saqueo organizado al que estamos asistiendo”.

Durante su intervención, los portavoces de la candidatura han señalado que, mientras una parte del espectro progresista se ha limitado a las gestiones de mínimos, los problemas reales de la ciudadanía no han dejado de agravarse.

"Alquileres imposibles, pueblos que se vacían, servicios públicos saturados y privilegios crecientes para grandes empresas y fondos de inversión son la realidad de hoy", han denunciado, advirtiendo que "la ciudadanía siente que nadie se atreve a cambiar nada, y eso no puede seguir así".

La coalición ha defendido un Aragón con mayor autogobierno, donde las decisiones estratégicas se tomen "pensando en quienes habitan el territorio y no en intereses externos". En este sentido, han sido tajantes al afirmar que en la comunidad "no faltan recursos ni crecimiento, lo que falta es reparto y voluntad política".

Podemos Alianza Verde se presenta como una alternativa sólida capaz de devolver la esperanza a la mayoría social. "A la derecha no se la frena con prudencia; se la frena con derechos", han concluido, pidiendo fuerza a la ciudadanía para construir un gobierno valiente: "Si hay que elegir entre la gente y los poderosos, nosotras elegimos a la gente. Aragón no merece menos".