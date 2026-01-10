Azcón centra la campaña en la financiación autonómica: "No vamos a arrodillarnos ante el independentismo"

El Partido Popular ha presentado este sábado frente al Palacio de la Aljaferia la lista electoral por Zaragoza para las Cortes de Aragón. Un acto marcado por la desigualdad en la financiación autonómica y la defensa de los derechos de los aragoneses.

Jorge Azcón ha sido firme con su rechazo a las recientes cuentas presentadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Lo que está impulsando el PSOE se llama principio de ordinalidad, que no es otra cosa que insolidaridad y desigualdad", ha criticado Azcón. A lo que ha acusado a los socialistas de beneficiar a Cataluña "en contra de comunidades autónomas pobres o que tienen menos recursos".

De esta forma, ha cargado contra Pilar Alegría señalando que en este sentido "tiene una misión imposible": "Va a tratar de convencer a los aragoneses de que una financiación privilegiada para Cataluña nos beneficia a Aragón".

Ante esto, Azcón ha remitido que los aragoneses "no somos tontos": "No estamos dispuestos a arrodillarnos ante el independentismo". A lo que ha añadido: "Si Pilar Alegría está dispuesta a doblegarse, a tragar con todo por seguir manteniendo una oposición dentro del Partido Socialista, los aragoneses no".

De esta forma, ha alzado al Partido Popular como la agrupación para "plantar cara al independentismo": "Esta campaña electoral va de quién está dispuesto a defender a Aragón y de quién va a traicionar a Aragón, de quién está dispuesto a venderse a los intereses de quien quieran romper España y quién va a seguir defendiendo", ha subrayado Azcón.

Todos los candidatos de la lista del PP por Zaragoza para el 8F PP Aragón

El actual presidente de Aragón ha sido duro en sus declaraciones y ha vaticinado que la financiación económica tenderá a la "desaparición del Partido Socialista" ya que "la traición que hace a los valores de igualdad y de solidaridad se merece el mayor varapalo político en la historia del Partido Socialista".

Una campaña electoral que para Jorge Azcón está marcada también por la "verdad" y por el "futuro". El líder del PP en Aragón ha avanzado que el mensaje que buscan transmitir va a estar apoyado en datos y en hechos cometidos durante sus dos años de mandato.

"Un futuro que creemos que es de ilusión y que creemos que es de esperanza porque Aragón está en un punto de inflexión. En Aragón durante estos dos años hemos conseguido mejorar los servicios públicos, pero estoy convencido de que lo mejor está por venir", ha señalado.

Así como ha hecho alusión a los 70.000 millones de euros de inversiones que se han atraído en la Comunidad "que nos ponen a la cabeza de España" y "que van a beneficiar a la comunidad autónoma en su conjunto".

Una lista de valientes

El acto también ha tenido espacio para la presentación de la lista de candidatos por Zaragoza, marcado por la presencia de gran parte de su equipo de Gobierno actual como la reciente incorporación de Lorena Tabanera, abogada del Estado, en el puesto 6.

"Hay gente que hace un esfuerzo importante, gente que viene del ámbito profesional dentro de la administración a las que hay que agradecerle especialmente que sean valientes, que den un paso adelante, que se comprometan porque la situación política que vivimos", ha agradecido Azcón.

Un agradecimiento especial ha dirigido a la número 2 en las listas y actual vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero. Sobre la cual ha señalado que ha tenido un "papel fundamental" a lo largo de estos dos años de mandato "y ahora vuelve a ser la número dos de la candidatura por méritos propios".

Asimismo, ha alabado que ha trabajado con "profesionalidad, de forma incansable por esta comunidad autónoma y lo seguirá haciendo con altas responsabilidades en el próximo Gobierno".

De esta forma, en la lista por Zaragoza, repiten los cuatro primeros puestos, con Jorge Azcón, Mar Vaquero, Ramón Celma y María Navarro, seguidos de Octavio López, consejero de Fomento, que no era diputado en la actual legislatura.

Tras Tabanera, Azcón incluye a otro consejero, Javier Rincón, de Agricultura, que entró en el Gobierno después de la salida de Vox en julio de 2024. José Luis Bancalero, responsable de Sanidad, aparece en el puesto 9 y Claudia Pérez Forniés, de Empleo y Universidades, en el 10.

En el puesto 8, el PP coloca a Elena Allué, exmiembro del PAR. Los últimos dos puestos son para la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el de Calatayud, José Manuel Aranda.

También se incluyen a otras primeras ediles como María Jesús Sariñena (Utebo), Ana Jarque (Caspe), María Elena Bondía (Maella) o Elena Lacalle (Cuarte de Huerva).