El Gobierno de Azcón sostiene que la nueva financiación incluye impuestos que ya reciben: "Es un agravio brutal"

No ha convencido en el Gobierno de Aragón las explicaciones sobre el nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre Moncloa y ERC. Según el Ejecutivo de Jorge Azcón, el reparto -esos 630 millones más que llegarían cada año- está inflado por impuestos que ya recibe la propia Comunidad, por lo que el incremento real de ingresos del Estado se quedaría en unos 200 millones de euros.

Así lo ha defendido en rueda de prensa el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, que ha tildado esta reforma de “trilerismo puro” y una “maniobra de manipulación de datos”.

“Nosotros recibíamos el 100% de estos impuestos del Gobierno de España. Ahora los meten en el sistema y nos dicen que hemos subido 600 millones en financiación, pero ya estábamos recibiendo ese dinero. No es nuevo dinero. ¿Pero qué me están contando? Este dinero ya lo recibíamos”, ha argumentado el responsable de Hacienda.

Según las cuentas del Gobierno aragonés, la Comunidad recaudaba unos 54 millones de Patrimonio, 60 de los Depósitos Bancarios, 30 del Juego y 15 del Vertido de Residuos. De estos impuestos, prácticamente la totalidad se meterían en la ‘bolsa’ de la financiación autonómica para repartirlo entre todas las comunidades según la población ajustada.

Posteriormente, lo que sí se sumaría al reparto serían 107 millones por las concesiones de IRPF y 97 millones del IVA.

“Lo que recibe Aragón de nuevos fondos del Estado está en poco más de 200 millones de euros, ni el 1% de los magníficos 21.000 millones. Y pueden decir misa”, ha afirmado.

Aunque una de las mayores disputas entre el PSOE y el PP está en la inclusión de la despoblación como variable para definir el reparto. Mientras el Gobierno de España dice que el nuevo reparto por costes fijos beneficia a las comunidades despobladas, el de Aragón sostiene que “no aparece por ningún lado”.

“Nuestro principal déficit en financiación a futuro no aparece. El Gobierno de Sánchez, Pilar Alegría y Fernando Beltrán se ha olvidado la despoblación y la orografía. Y no contentos, la dispersión baja de pesar un 0,6% a un 0,5%, o la superficie pasa de 1,8% a 1,6%. Salimos plenamente perjudicados”, ha expuesto Bermúdez de Castro.

Con estas cuestiones sobre la mesa, el consejero se trasladará el próximo miércoles al Consejo de Política Fiscal convocado por la ministra para abordar este modelo de financiación autonómica.

“El ciudadano catalán va a estar privilegiado con respecto al aragonés. Existirá un agravio hacia el ciudadano aragonés brutal por parte del Gobierno de Sánchez. Es mucho más complicado prestar servicios en Aragón que en otra parte del país. Hay que darle una repensada, sentarse en una mesa todos y no lanzar cifras que no se corresponden con la realidad”, ha subrayado.