Fecha confirmada: Aragón celebrará oposiciones a maestros de Infantil y Primaria el 20 de junio

El 20 de junio es la fecha elegida para celebrar las próximas oposiciones a maestros de Infantil y Primaria. En total, saldrán a concurso hasta 308 plazas en todas las especialidades, excepto Lengua Extranjera Alemán.

Las pruebas serán de carácter eliminatorio y se desarrollarán en las tres provincias, manteniendo el sistema de plicas y lectura por el tribunal. El plazo para inscribirse se abrirá el 20 de enero y finalizará el 10 de febrero.

En concreto, en Huesca tendrán lugar las pruebas de Pedagogía Terapéutica (45 plazas) y Educación Primaria (30). En Teruel se celebrarán las de Lengua Extranjera Inglés (70), Música (15) y Audición y Lenguaje (20). En Zaragoza se ubican los exámenes de Educación Infantil (70), Lengua Extranjera Francés (5) y Educación Física (50).

Una de las novedades en esta convocatoria, tal y como se comunicó a los sindicatos en la mesa sectorial, es que las próximas pruebas se harán en aulas climatizadas, principalmente de la Universidad de Zaragoza o en el Palacio de Congresos de Huesca, donde se requiere un importante trabajo logístico para transportar el material necesario.

Además, tras las encuestas realizadas después de la última convocatoria, el director general de Personal, José María Cabello, ha explicado que se reforzará la coordinación con tribunales para mejorar el sistema dentro del escaso margen de maniobra con el que cuenta el Gobierno de Aragón en este ámbito.

De estas 308 plazas, 305 corresponden a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2024 y 3 al 8% de las no cubiertas por el turno de reserva de discapacidad en el proceso selectivo anterior, esto es, en las oposiciones de maestros de 2024. Se destinan a las especialidades de Inglés, Pedagogía Terapéutica y Educación Primaria.

Las pruebas se celebrarán manteniendo el sistema de plicas y la lectura por parte del tribunal, que se aplica por cuarto año consecutivo. La fase de oposición constará de dos pruebas eliminatorias y la programación didáctica deberá incluir un mínimo de 9 unidades, sin límite máximo.

En relación con el acceso a listas de personal interino, no será necesario abonar la tasa del examen si el aspirante ya ha pagado la correspondiente a otra especialidad incluida en la solicitud.

Además, se mantiene la penalización por faltas de ortografía: 0,25 puntos por error, hasta un máximo de 2 puntos, según las orientaciones generales que se publicarán en la página web del Departamento.

Con esta convocatoria, se continuará avanzando en la progresiva reducción de la interinidad y en la estabilidad del personal docente, uno de los objetivos del Departamento de Educación, que ha mejorado también las condiciones laborales y retributivas de maestros y profesores y trabaja por la dignificación y el reconocimiento de la función docente.

El director general ha reiterado además al Ministerio de Educación la necesidad de reformar el modelo estatal de acceso a la profesión docente. En este sentido, ha vuelto a solicitar un cambio en el modelo global de selección con pruebas más objetivas que permitan la contratación del mejor profesorado que debe dar clase en aulas del siglo XXI, con aulas digitales, nuevas propuestas metodológicas y valoración de la capacidad de liderazgo y desempeño profesional.