Azcón, sobre la financiación autonómica: "No vamos a permitir el agravio que pretende el PSOE"

La reforma de la financiación autonómica ha entrado de lleno en la precampaña electoral en Aragón, una de las comunidades que históricamente ha demandado un nuevo modelo necesario para sufragar los servicios públicos. Y ello ha abierto un frente más entre PSOE y PP, que rechaza de plano un cambio que, dicen, responde a las necesidades políticas de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes.

Mientras la ministra Montero se afana en argumentar que el nuevo modelo aportará unos recursos de 224.507 millones de euros en 2027, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, sostiene que el PSOE busca dividir a comunidades “de primera” y “de segunda”, y pretende que los aragoneses “seamos de segunda”.

“No vamos a permitir el agravio que pretende el Partido Socialista. Está dispuesto a abandonar la igualdad que decía defender y que ahora se instala en la insolidaridad. El Partido Socialista, con tal de mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa, está dispuesto a romper con todo aquello que dijo defender”, ha expuesto Azcón, durante la presentación de la candidatura del PP en Huesca.

Para el líder popular, supone un “privilegio” que, de 21.000 millones de euros más que se vayan a aportar a las comunidades, hasta 4.700 se destine a Cataluña, “mucho más de lo que le correspondería desde el punto de vista económico”.

Todo ello, además, en un momento de crecimiento y desarrollo de la economía aragonesa, en el cual Azcón está convencido de que Aragón será una de las comunidades que “aporte al sistema de financiación”.

“Cuando Aragón aporte a la caja común nosotros vamos a seguir siendo solidarios, vamos a seguir defendiendo que la ordinalidad es un agravio, que rompe con la igualdad y que genera agravios en nuestro país que a los aragoneses nos indignan de una forma especial”, ha remarcado Azcón.

Azcón marca distancia con Vox

Mientras, a preguntas de los medios de comunicación, el líder del PP-Aragón ha optado por marcar distancias con Vox, a quien acusa de “huir” de las responsabilidades de gobernar tras su salida del Pignatelli en julio de 2024.

“Vox tuvo la oportunidad de gobernar y huyó. Vox tuvo la oportunidad de tener responsabilidades y se fue del Gobierno. Mucho me temo que Vox no tiene ninguna intención de volver al Gobierno de Aragón y sinceramente creo que en estos dos años lo que mejor le ha ido a la comunidad autónoma es un gobierno en solitario del Partido Popular”, sostiene Azcón.