Pacientes en los pasillos y 90 horas de espera: el fin de la Navidad tensa las urgencias de los hospitales de Aragón

La vuelta a la normalidad tras los festivos navideños ha sido un golpe para la Sanidad aragonesa. El sistema sanitario aún se encuentra recuperándose de la alta demanda asistencial de estos días, donde la gripe sigue siendo protagonista en un ambiente de frío invernal.

La recuperación de la rutina entre la población no ha servido para dar un respiro a los sanitarios sino que ha tensionado más a un sector que vive desde finales de noviembre afrontando altos niveles de gripe que sigue superando el umbral epidémico a pesar de llevar tres semanas en descenso.

Así, este miércoles una vez pasado el día de Reyes, las Urgencias de los hospitales han presentado una imagen de pacientes por los pasillos y 90 horas de espera para ser ingresado, según transmiten profesionales del sector.

Una fotografía que se traslada en números. El Hospital Royo Villanova, cabecera de la margen izquierda de Zaragoza, a las 14.00 presentaba una comparativa ciertamente grave, ya que 17 pacientes estaban pendientes de ingreso, mientras que 18 estaban ubicados en los pasillos ante la falta de espacio en unas urgencias que se han quedado pequeñas.

Por su parte, en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa eran 18 los pacientes a la espera de una cama, según los datos proporcionados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

La situación del Hospital Universitario Miguel Servet era similar. Empezó la mañana con más de 100 pacientes y a las 14.00 estaban 56 pendientes de ingreso, a los que hay que añadir que 19 pacientes se encontraban por los pasillos porque "no hay espacio en los boxes que es la ubicación habitual".

Unos números que niegan desde la Consejería de Sanidad ya que según el recuento efectuado por ellos a las 8.00, había 68 pacientes, a media mañana 56 y un poco antes de las 14.00, 47.

En este mismo centro hospitalario, el sindicato CSIF denuncia que el plan de contingencia es "insuficiente": "Seguimos insistiendo en que el hospital más grande de Aragón necesita unas urgencias con una infraestructura mayor y con personal suficiente para hacer frente a ellas", señala Jessica Fessenden, presidenta del sector de Sanidad de CSIF Aragón.

Ante ello, la consejería de José Luis Bancalero defiende que durante estas fechas en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza se ha destinado la planta 8 del edificio de Traumatología, que es un edificio quirúrgico, para ingresos de Neumología y Medicina Interna.

También se ha habilitado parte del Hospital de Semana y la cuarta planta del Hospital General. Además, esta semana, sostienen que han habilitado 17 camas más, tanto en la planta 8 como en la 7, para atender los ingresos que llegan desde las Urgencias.

Una misma acción que también han replicado al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza en el que han abierto la Unidad de Corta Estancia, en vez de cerrar los fines de semana, como hace el resto del año, dotándola con el personal de Enfermería correspondiente.

21.900 urgencias en Navidad

La situación de este miércoles en los hospitales sigue la tónica de la vivida en época festiva. Una temporada que se ha visto tensionada, sobre todo, por la epidemia de la gripe por lo que "la presión sigue existiendo".

Ante esta situación ha hablado la directora del área de Atención Hospitalaria del Servicio Aragonés de Salud, Sara Guillén, este miércoles que ha querido agradecer a sus compañeros el "sobreesfuerzo" realizado durante estas semanas a pesar de haber reforzado los servicios de urgencias con un mayor personal.

Y es que la presión asistencial se ha visto traducido en 21.900 urgencias en el conjunto de los hospitales de Aragón. De ellas, más de 14.100 se han producido en Zaragoza. Asimismo, la alta presión asistencial se ha tenido que solventar en algunos casos con la derivación de pacientes al Hospital San Juan de Dios y al Hospital General de Defensa.

Los recién estrenados Dispositivos de Urgencias de Atención Primaria (DUAP) también han vivido la saturación con 7.800 atenciones en los de la ciudad de Zaragoza.