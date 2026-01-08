De Escaños en Blanco a Por un Mundo más Justo o PACMA: los otros partidos que buscarán un hueco en Aragón el 8-F

Hasta 14 partidos concurrirán al 8-F en provincias como la de Zaragoza. E. E.

PP, PSOE, Vox, CHA, Aragón-Teruel Existe, Podemos, IU y el PAR se juegan su futuro este próximo 8 de febrero. Son los partidos con más opciones de entrar en las Cortes de Aragón, pero no los únicos.

Tras la publicación de las candidaturas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) se confirma que son hasta 14 las formaciones que, en el caso de provincias como Zaragoza, tratarán de hacerse un hueco en el hemiciclo.

Entre ellas, Se Acabó la Fiesta del polémico Alvise Pérez, que tendrá a Cristina Falcón Aldana, graduada en Derecho, Magisterio en Inglés y Educación Infantil y Máster en Educación Socioemocional, como número 1 por Zaragoza.

Coalición Aragonesa es una de esas 'otras listas' al 8-F. Por Zaragoza tendrá como principales caras visibles a Amadeo Escolán (de la F. I. A.), María Concepción Ovejas (independiente) y Juan Alberto Paucar (Proponemos).

Por su parte, Escaños en Blanco tendrá a Diego Loreta, Luis Rafael Peralta y María del Carmen Martínez como números 1, 2 y 3, respectivamente, todos ellos en calidad de independientes.

En las filas del Partido Comunista destacan Alberto Sopeña, Marina Lapuente y Miguel Tello, mientras que por el Partido Animalista (PACMA) se presentarán Cristina Marcos, Óscar Jesús Marco y María Pilar Pérez.

Por un Mundo más Justo lucharán también Vanessa María Rodríguez, José Leocadio y María Soledad Aviño.

En el caso de la provincia de Huesca, Entre Todos Bajo Cinca ha elegido a María Pilar Austín, Rubén Morell y Susana Cabrera como principales representantes.