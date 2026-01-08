Azcón exige un Consejo de Política Fiscal tras el "alarmante" acuerdo de Sánchez y Junqueras: "Se quitan la careta"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha exigido este jueves la convocatoria "urgente" de un Consejo de Política Fiscal y Financiera tras el acuerdo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, que se traducirá en 4.700 millones de euros más para Cataluña.

El líder conservador se ha puesto en contacto esta misma mañana con otros presidentes autonómicos y con el propio Alberto Núñez Feijóo para impulsar la reunión.

"Porque lo que afecta a los aragoneses, a los extremeños, a los andaluces o a los castellanos se decide entre todos, no se pacta unilateralmente con una comunidad autónoma", manifestaba.

Su intención es llamar a todos los presidentes con independencia de su color político, aunque temen que los del PSOE "vayan a defender al Partido Socialista". "Me encantaría que fueran coherentes con lo que han venido defendiendo y se unieran a la petición", añadía.

Azcón cree que el Gobierno de Sánchez va a hacer "todo lo posible" para que ese Consejo de Política Fiscal no se convoque, y no descarta acciones legales cuando se inicie la tramitación parlamentaria.

Todo esto hace que no solo esté "alarmado y preocupado", sino "profundamente cabreado" por las consecuencias del pacto para comunidades como Aragón.

"El PSOE se ha quitado la careta. Ya nada les importa", ha dicho tras conocer las palabras de Junqueras.

Para él, la foto del líder de ERC y Pedro Sánchez es "la foto de la desigualdad y la insolidaridad", pero también "la de la ausencia de límites" y del "blanqueamiento del agravio".

"El acuerdo está pensado para Cataluña y va en contra de la Constitución. Les beneficiará únicamente a ellos y perjudicará a Aragón. Es la mayor amenaza para nuestros servicios públicos", ha aseverado.

El presidente autonómico ha acusado a Sánchez de utilizar una vez más el dinero de todos para dar privilegios a sus socios y subsistir como presidente. "Ya no esconden su desvergüenza", afirmaba en la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli, reservada para los grandes anuncios.

El PP no entiende que el Gobierno premie con más recursos a los que más tienen, una fórmula que está en las antípodas de lo que defiende Aragón: un sistema "justo" y "racional" en el que se tengan en cuenta factores como la despoblación, el envejecimiento y la orografía.

Azcón ha prometido que el PP sí va a defender de verdad la Comunidad "con uñas y dientes", las mismas palabras que utilizaba este miércoles Pilar Alegría para referirse al entonces posible pacto: "No vamos a dejar que los argumentarios de Moncloa engañen".

El problema, insistía, es que "llueve sobre mojado", ya que Aragón lleva viéndose perjudicada desde 2015 por el actual sistema de financiación.

Según sus cálculos, incrementar el dinero a Cataluña significaría una pérdida de aproximadamente 280 millones de euros para Aragón.

Con todo, se mostraba "convencido" de que los aragoneses "van a ganar esta batalla". También de que "van a tomar buena nota de este insulto" de cara a las elecciones del 8 de febrero: "No son tontos y no se van a dejar engañar".

La respuesta del PSOE

El PSOE aragonés no ha tardado en salir a defender que el nuevo modelo va a dar más recursos "a todas las comunidades autónomas".

"Se va a negociar con todas", aseguraba su portavoz en las Cortes, Fernando Sabés.

El diputado socialista ha recalcado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha inyectado a las autonomías más de 3.000 millones de euros para garantizar los servicios públicos.

"Ninguna duda de que el PSOE apuesta por el modelo del Estado de las autonomías y porque todas estén mejor financiadas", subrayaba.

Los socialistas han acusado a Azcón de querer confrontar, dividir y jugar con la financiación de todos los aragoneses. "Ha hablado de un modelo que ni conoce. Es su forma de gobernar y de tapar el desastre de su gestión, solo le interesa lo que beneficia a él y a los suyos", criticaba Sabés.