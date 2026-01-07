El primer día de rebajas lucha con la vuelta a la rutina tras la Navidad en Zaragoza: "Antes las filas eran larguísimas"

Las rebajas de enero de 2026 ya han empezado de manera oficial en muchas tiendas de Zaragoza. El frío no ha impedido que los más madrugadores ya esperaran a que algunos establecimientos abriesen sus puertas.

Una de las calles más famosas para hacer estas paradas es la del Paseo de la Independencia, donde algunas tiendas como Stradivarius o Bershka registraban más movimiento que otras, especialmente esta última, donde una cliente, Delcy, ya recorría los pasillos con calma, bolsa en mano.

Estas Navidades ha recibido dos cheques regalo para gastar en estas tiendas y piensa usarlos cuanto antes.“Son unos 60 euros y voy a aprovechar las rebajas”, explica. No tiene una compra concreta en mente: su plan es sencillo, quedarse con aquello que más le convenza a lo largo de la mañana.

Aunque no todos los que se cruzaban por Independencia iban expresamente de compras. Algunos locales abren a las 9.30 y permiten una visita rápida antes de entrar a trabajar.

Es el caso de Juana, que sale de la tienda C&A con dos jerséis rebajados bajo el brazo. “Ni siquiera sabía que ya habían empezado las rebajas”, confiesa.

Otros consumidores llegan con una idea clara. Carlos, por ejemplo, se acerca a El Corte Inglés para cambiar la talla de una sudadera que le regalaron por Papá Noel. Aprovechará el cambio de precio para completar la compra. “Con la diferencia me compraré una camiseta”, comenta.

Pese a este goteo constante de clientes, la sensación general es que la afluencia es menor que en otros años, especialmente si se compara con campañas como el Black Friday. Así lo percibe Laila Horno, encargada de la tienda Bimba y Lola en el Paseo de la Independencia.

"No es como hace unos años, antes las colas eran larguísimas", asegura. A lo que añade: "Todo se centraba en el día después de Reyes, ahora está todo más repartido".

Por eso, explica que muchas tiendas llevan realmente mucho tiempo ya con rebajas. En la tienda en la que trabaja, en concreto, desde el día 26 de diciembre. "Ahora ya no hay temporada que se venda ful erice", dice.

Según detalla, gran parte del consumo se adelanta al Black Friday y a las semanas previas a Navidad. “Lo que antes se vendía después de Reyes, ahora se compra antes”.

Los descuentos, además, llegan antes y con mayor intensidad. “Ahora son más agresivos incluso antes de las rebajas oficiales. Puede haber de antes descuentos del 50% y empezar las rebajas con un 30%, sobre todo en invierno, cuando se empieza con prendas de abrigo”, explica.

En esta misma línea está una dependienta de la tienda de complementos Bijou Brigitte, quien asegura que "no se nota tanta afluencia de gente que venga a comprar en rebajas".

“Ahora la compra es más directa, vienen buscando algo concreto”, señala. En su caso, los descuentos alcanzan hasta el 50% y el gasto medio ronda los 20 euros. “Por el precio de un complemento, muchas veces se llevan otro”, añade.

Más puestos de trabajo

Más allá de las bolsas y los escaparates, la campaña de rebajas también tiene impacto en el mercado laboral. Aragón contratará a más personas durante los meses de enero y febrero de 2026, especialmente en los sectores del comercio, el transporte y la logística.

Por provincias destaca Zaragoza, que concentrará la mayor parte de las contrataciones, con 3.565 firmas (+0,1%), seguida de Huesca con 450 contratos (8,4%) y Teruel, que registrará 205 (7,9%).

A nivel nacional esta campaña generará un total de 143.495 contrataciones, lo que supone un aumento del 2,5% respecto al año anterior, cuando se registraron 139.950 contratos.

En el comercio se firmarán 63.735 contratos, un 11,7% más, y tirará de la creación de ocupación. El sector del transporte y la logística generará 79.760 contratos, un 3,8% menos respecto a la campaña anterior y representará el 55% del total.

Entre los perfiles más demandados se encuentran empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén, transportistas, dependientes y personal de atención al cliente