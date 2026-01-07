Se Acabó la Fiesta se presenta por sorpresa a las elecciones del 8-F en Aragón: estos son los candidatos de Alvise Pérez

Sorpresa en las listas a las elecciones autonómicas en Aragón. A las ya conocidas de PP, PSOE, Vox, CHA, Aragón-Teruel Existe, Podemos, IU y PAR se ha unido otra: la de Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del polémico Alvise Pérez.

La publicación de las candidaturas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha destapado las caras del proyecto en la Comunidad, en la que Jorge Azcón aspira a gobernar sin depender de Vox.

En el número 1 de la lista por la provincia de Zaragoza está Cristina Falcón Aldana, graduada en Derecho, Magisterio en Inglés y Educación Infantil y Máster en Educación Socioemocional.

"Tras doce años como profesora de inglés en un centro, cinco de los cuales ocupando el puesto de coordinadora bilingüe British Council, he llevado también la gestión fiscal del mismo y la jefatura. He sido nombrada por la Administración para ocupar la Dirección del centro este curso escolar 2025-2026", cuenta ella misma en sus perfiles en redes sociales.

Como número 2 aparece Óscar Mallor y de número 3 está María Dolores Grau. En cuarto puesto aparece Sergio Manuel Navarro y como quinto, Yésica Marcuello.

Por Huesca, Jorge Luis Falcó Boudet, profesor titular del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza, será el número 1.

Junto a él estarán María Elena Pérez, Pablo Mesado, Esther Muñoz y Luis Fernando Canelo, entre otros.

En el caso de Teruel, la lista está encabezada por Carlos Aranda Anquela, quien se autodefine como "un apasionado por el protocolo y la comunicación institucional, con formación en Ciencias Políticas y de la Administración y un Máster en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos".

"Actualmente estoy completando mis estudios en Derecho convencido de que el conocimiento en el ámbito legal mejorará cómo entender las estructuras institucionales y fortalecerá mis competencias en el sector", dice en redes sociales.

Por Teruel también se presentan María del Pilar Gimeno (número 2), Julio Latorre (número 3), María Elena Valle (número 4) y Germán Mojica (número 5).

La presentación

En junio de 2025, el propio Alvise Pérez, señalado por cobrar 100.000 euros en efectivo de un empresario, presentó su proyecto político en Zaragoza.

Ante unas 500 personas, y varias decenas que no pudieron entrar, el activista y eurodiputado protagonizó un acto en el que no dejó indiferente a nadie.

En él tuvo duros mensajes hacia toda la clase política.

“Nos han engañado todos. Me engañó UPYD, que dijo que iban a acabar con el bipartidismo. En Sánchez o el ‘Joe Biden español’ que es Feijóo… Tenemos al peor presidente de la historia del Gobierno de España y la peor oposición de este país”, llegó a decir.

Su formación logró 14.000 votos en Zaragoza en las últimas elecciones europeas a las que se presentó. En el conjunto de Aragón fueron 26.512, un 5,09% del total.