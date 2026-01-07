Alvise Pérez. Carlos Luján / EP

Alvise Pérez. Carlos Luján / EP

Actualidad

Se Acabó la Fiesta se presenta por sorpresa a las elecciones del 8-F en Aragón: estos son los candidatos de Alvise Pérez

El polémico partido tira de profesores de la Universidad de Zaragoza y abogados en ciernes para intentar entrar en las Cortes el próximo 8 de febrero.

Más información: Las nuevas caras de Vox para el 8-F: de un exasesor de Ciudadanos a un constructor y un experto del mundo 'agro'.

Zaragoza
Publicada
Actualizada

Sorpresa en las listas a las elecciones autonómicas en Aragón. A las ya conocidas de PP, PSOE, Vox, CHA, Aragón-Teruel Existe, Podemos, IU y PAR se ha unido otra: la de Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del polémico Alvise Pérez.

La publicación de las candidaturas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha destapado las caras del proyecto en la Comunidad, en la que Jorge Azcón aspira a gobernar sin depender de Vox.

En el número 1 de la lista por la provincia de Zaragoza está Cristina Falcón Aldana, graduada en Derecho, Magisterio en Inglés y Educación Infantil y Máster en Educación Socioemocional.

Jorge Azcón, en declaraciones a medios de comunicación