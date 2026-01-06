Marta, la lotera de Zaragoza que ha repartido el Primer Premio del Sorteo de El Niño (06703): "Es un subidón"

Marta, en la administración de Don Jaime. E. E.

Marta Baena, lotera de Lotería del Rosario, en Zaragoza, no se lo podía creer. Había vendido el Primer Premio del Sorteo de El Niño, el 06703, que deja en la capital 2 millones de euros.

"Es un subidón tremendo", reconocía a su llegada a la administración, donde no ha dudado en repartir besos y abrazos.

Junto a ella estaban un emocionado Alejandro Aznar, dueño de la administración, y Maribel Vinués, otra de sus compañeras.

"Espero que lo haya comprado y le haya tocado a alguien que le haga falta, alguien del barrio, clientes fijos. Aunque no nos haya tocado a nosotros, es muchísima felicidad", admitía.

Esta era la primera vez que daba un Primer Premio de El Niño, aunque ya había dado grandes premios del Sorteo del 22 de diciembre.

Dar suerte y dinero en estos tiempos, aseguraba Baena, es simplemente "fantástico", de ahí su alegría.

Hasta el número 11 de Don Jaime I se han acercado muchos curiosos, aunque ningún ganador. "Vaya, yo había comprado aquí, pero para el Gordo", decían unos. "¿Pero en qué termina el Primer Premio?", se preguntaban quienes se conformaban con recuperar lo puesto.

Qué hacer si te toca

Aznar tenía varios consejos para los que hayan sido agraciados con el Primer Premio. El primero: no acercarse bajo ningún concepto a la administración con el décimo original y enseñarlo.

"Es como llevar 200.000 euros en la mano. En los tiempos que corren, lo mejor es guardar el anonimato e ir mañana mismo al banco a cobrarlo", completaba.

El Estado se queda, en este caso, un 20%, un porcentaje que Aznar espera "que se quite algún día". "Ya va siendo hora de que se elimine esa doble imposición a la lotería. También habría que revisar las comisiones de los administradores, que llevan 15 años congeladas", lamentaba.