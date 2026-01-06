Cierran el túnel de Bielsa (Huesca) en plena operación retorno por el incendio de un turismo

Interior del túnel de Bielsa. E. E.

El incendio de un turismo ha obligado a cerrar este martes por la tarde, en plena operación retorno, el túnel de Bielsa, en la provincia de Huesca.

Según han informado desde el 112, el conductor ha tenido que ser evacuado, aunque ha podido salir por su propio pie, y no hay más vehículos afectados.

El suceso ha ocurrido en torno a las 16.50. Hasta allí se han desplazado bomberos franceses y españoles.

Unos y otros han estado trabajando para controlar el fuego, que ya ha podido ser extinguido sin daños personales.

Tanto los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) como los franceses han podido retirarse.

En estos momentos solo permanecen técnicos del túnel para evaluar la situación y los daños materiales, de modo que en cuanto retiren el vehículo incendiado se reabrirá el túnel con paso alternativo.

El de Bielsa es un túnel transfronterizo que conecta la carretera A-138 española con la RD 173 francesa, en el llamado Pirineo Central. El túnel tiene una longitud de 3.070 metros, de los cuales 1.303 se encuentran en territorio español y 1.767 en Francia.

Complicaciones por el tiempo

La operación retorno se prevé especialmente complicada por el tiempo y el volumen de desplazamientos.

Desde esta medianoche hasta las 9.00 mañana, se activa el aviso naranja por temperaturas mínimas en el Pirineo oscense, Albarracín, Jiloca, Gúdar y Maestrazgo.

Además, hay aviso amarillo también por temperaturas mínimas en la Ibérica zaragozana, en la misma franja horaria.

Esta tarde, han señalado desde la DGA, no se han producido incidentes reseñables, y la vialidad está normalizada en todo Aragón.

En cuanto a incidencias por nieve, tan solo se ha registrado un coche atascado en la TE-34, carretera secundaria de la estación de Javalambre en Camarena de la Sierra.

