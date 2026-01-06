Aragón se lleva un pellizco del Primer Premio de El Niño (06703): 3,4 millones vendidos en Zaragoza, Benasque y Utrillas

Alejandro Aznar, de Lotería del Rosario, este martes en la administración. E. E.

Aragón se ha llevado este martes un pellizco del repartidísimo Primer Premio del Sorteo de El Niño.

El 06703 se ha vendido en administraciones de Lotería de Zaragoza, Huesca y Teruel, donde se han repartido 3,4 millones de euros.

En Lotería del Rosario, en Zaragoza, han sido 2 millones de euros (diez décimos), mientras que en Benasque se han vendido otros cuatro (800.000 euros) y en Utrillas, Teruel, tres más (600.000 euros).

Para Alejandro Aznar, dueño de Lotería del Rosario, ha sido su primer Gordo de El Niño.

Cuando ha visto que la suya había sido una de las administraciones agraciadas ha pegado un bote y ha ido corriendo hasta el número 11 de la céntrica calle de Don Jaime I, donde ha descorchado el champán junto a sus empleadas.

El 06703 era, para él, un número especial, ya que uno de sus hijos nació el 6 de julio y "de los 6700" suelen pedir mucha lotería.

La primera alegría se la ha llevado nada más ver la centena de El Gordo, pero ha sido al escrutar los números de su administración cuando se ha dado cuenta: había vendido el Primer Premio.

En ese momento estaba en casa con la familia.

Aunque no sabe quién ha podido ser agraciado con los 200.000 euros del Primer Premio, sí tiene claro que los diez décimos, correspondientes a la serie 54, se vendieron en los últimos meses. Concretamente, de noviembre en adelante, ya que este 06703 llegó "en segunda consignación".

"Se vendieron íntegramente por ventanilla", contaba emocionado.

Que fuera un número bajito, con un cero por delante y dos cifras repetidas no ha sido impedimento. De hecho, los números con cifras repetidas han dado mucha suerte a esta administración en los últimos años, acostumbrada a cantar grandes premios del Sorteo del 22 de diciembre.

"El cero por delante suele generar rechazo, pero últimamente, la gente coge ya de todo. Las manías han ido desapareciendo, salvo en algunas terminaciones concretas", apuntaba Aznar.

Él no llevaba ningún décimo de este 06703, pero la alegría ha sido igualmente "enorme". "No sé lo que se siente cuando se cobra El Gordo, pero si es lo mismo que cuando se da, es una alegría inmensa. No creo que me pudiera alegrar más que ahora", agregaba.