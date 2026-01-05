Alegría, este lunes en la protectora de San Mateo de Gállego.

Pilar Alegría promete apoyo desde el Gobierno de Aragón a ayuntamientos y protectoras de animales y anima a adoptar

La candidata socialista destaca el trabajo de los voluntarios y promete recursos públicos para ayudar en las labores de esterilización.

La candidata del PSOE al Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha prometido este lunes apoyar a ayuntamientos y protectoras de animales desde el Ejecutivo autonómico si gana las elecciones y ha hecho un llamamiento a la adopción.

La también secretaria del PSOE-Aragón ha visitado la protectora de San Mateo de Gállego (Zaragoza), donde ha reconocido el trabajo de los voluntarios en la protección y los cuidados de los animales abandonados.

En su opinión, se necesita una mayor colaboración institucional para que estas organizaciones tengan los recursos necesarios para llevar a cabo su trabajo.

“Soy una amante de los animales. Haber tenido la oportunidad de criarme en un pueblo me ha permitido vivir y convivir siempre con ellos. Todavía tengo en mi memoria recuerdos de ir con mi hermano y recoger perros que estaban abandonados en el campo o en las calles; de llevarlos a casa con el objetivo de tratar de darles una segunda oportunidad”, comentaba.

Solo en 2024 se abandonaron aproximadamente 300.000 animales en España, cifras que, según Alegría, van mejorando año a año. Tanto es así que casi el 50% terminan siendo adoptados o devueltos a sus dueños.

Ese gesto, ha destacado la líder socialista, también ayuda a las propias familias, que reciben a cambio “su cariño, amor y lealtad”. Por ello, ha insistido en ayudar desde la Administración en políticas como la esterilización y el gasto veterinario que acarrean.