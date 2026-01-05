La borrasca Francis se deja notar en Aragón: copos de nieve en Zaragoza y carreteras con restricciones

La borrasca Francis se ha dejado notar a su paso por Aragón. Aunque finalmente no ha sido tan caótico como se podía esperar, esta primera gran tormenta del invierno está provocando situaciones complicadas en varios puntos de la Comunidad, e incluso se han visto copos de nieve en la ciudad de Zaragoza durante unos minutos.

Las principales incidencias a primera hora de este lunes se están ocasionando en Teruel. El operativo de vialidad invernal de la Diputación Provincial se ha desplegado desde las 7.00 horas, si bien no se registran incidencias destacadas en las carreteras de cuya limpieza se encarga la institución provincial.

La única incidencia es el corte para camiones de la A-1511 entre Santa Eulalia y Bronchales y se ha establecido la limitación para el resto de vehículos a 60 kilómetros por hora.

Además, durante la noche se han limitado los tránsitos en la N-234 (entre Calamocha y el límite provincial de Zaragoza, y entre Calatayud y el límite provincial de Soria); así como en la N-211 (entre Alcañiz y Fraga). A estas horas, el tráfico se encuentra normalizado en todas estas vías.

En la red secundaria, se han producido incidencias puntuales por placas de hielo, especialmente en zonas altas de la Sierra de Albarracín, con afectaciones en localidades como Pozondón, Orihuela del Tremedal, Bronchales y Noguera.

En el Pirineo, durante la noche también se han registrado incidencias aisladas en la red secundaria, principalmente en las comarcas de Jacetania y Sobrarbe, que actualmente han sido normalizadas. Además, a primera hora de la mañana se reportaron placas de hielo en la A-129, en la Sierra de Alcubierre.

En cuanto a accidentes, se registraron dos salidas de vía relacionadas con placas de hielo: un turismo en el cruce de la A-1415 con la N-211, en Gargallo (Teruel); y un camión cisterna de transporte de sal en Val de San Martín (A-211, Campo de Daroca, Zaragoza). En ninguno de los dos incidentes se han producido heridos.

Las 22 rutas de la DPT abarcan principalmente la Sierra de Albarracín, el Matarraña, el Maestrazo, Gúdar y Fortanete así como la zona de Camarena, Valacloche y Torrija y Abejuela, en la comarca Gúdar-Javalambre, en convenio con ayuntamientos y comarcas.

En estas zonas las precipitaciones no han sido copiosas y se estiman en un máximo de 5 centímetros de espesor, aunque las bajas temperaturas hacen que la nieve se transforme rápidamente en hielo por lo que las máquinas se dedican a retirar la nieve y sobre todo a echar sal para evitar en lo posible la formación de placas de hielo.

Está previsto que las máquinas continúen trabajando durante toda la mañana porque continúa el nivel amarillo y está previsto que continúe nevando.

Como medida preventiva, el Gobierno de Aragón mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar) en fase de alerta ante la continuidad del episodio de nevadas y bajas temperaturas, y las posibles afecciones que pueda generar en carreteras, municipios y servicios en distintos puntos de la comunidad autónoma.