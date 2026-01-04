El Banco de Sangre invita a comenzar el año donando junto a los Reyes Magos: "Déjanos tú el mejor presente"

Donantes de sangre en la sede del Banco de Sangre y Tejidos en Aragón Banco de Sangre y Tejidos de Aragón

Una visita ‘real’ para impulsar una causa vital. El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón quiere aprovechar la llegada de los Reyes Magos este lunes para animar a la ciudadanía a donar sangre. La entidad pretende convertir la jornada en una oportunidad para sumar donantes y, al mismo tiempo, agradecer a quienes ya colaboran con un mensaje claro: donar sangre es el mejor regalo.

El centro de la campaña es simple y directo: con cada donación, el donante recibe un regalo. En esta ocasión, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ofrece un pequeño obsequio, un Playmobil, sujeto a disponibilidad de existencias, con lo que combinan el espíritu de la festividad con una acción de alto impacto social: salvar vidas a través de la donación de sangre.

👑👑👑Este lunes 5 de enero, también vienen los Reyes Magos al Banco de Sangre.

👋Con tu donación, regalo de un Playmobil (¡Corre, llévate el tuyo!, hasta fin de existencias)

🎁Déjamos tú el mejor presente: DONA SANGRE.

👉Junto al Parque Delicias. De 8 a 21, Sin cita previa. pic.twitter.com/Vemg7fEmx8 — Banco Sangre Aragón (@BncSangreAragon) January 3, 2026

La acción tendrá lugar junto al Parque Delicias, de 8.00 a 21.00, sin necesidad de cita previa. Esta opción busca flexibilizar el acceso y facilitar que el mayor número de personas pueda acercarse, especialmente a primera hora de la mañana o durante el fin de la tarde.

Así, bajo el lema “Déjanos tú el mejor presente: dona sangre”, desde el Banco de Sangre quieren recordar que, también en estas fechas navideñas, es necesario impulsar las donaciones para los hospitales, quirófanos y centros de atención médica que dependen de este recurso.

Con ello, los responsables del Banco de Sangre buscan reforzar ese mensaje de forma clara: la donación de sangre no entiende de festivos ni de treguas.

De este modo, confían en que la visita de los Reyes Magos no solo endulce el día, sino que inspire a más personas a convertirse en donantes regulares, asegurando que las reservas de sangre se mantengan estables y suficientes para afrontar emergencias y necesidades médicas en Aragón.