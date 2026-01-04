Aragón se prepara para recibir a Francis, la primera borrasca del invierno: alertas activadas y refuerzo de quitanieves

Aragón ha preparado todos sus mecanismos para afrontar la primera gran nevada del invierno, que llegará con la borrasca Francis. Aunque finalmente no se prevén precipitaciones en la ciudad de Zaragoza, las tres provincias tienen zonas en alerta amarilla o naranja por el riesgo de nevadas o temperaturas mínimas.

Ante ello, desde primera hora de este domingo está activado el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar) en fase de alerta, ante la previsión de nevadas y heladas asociadas a la borrasca Francis y las posibles afecciones que pueda generar en carreteras, municipios y servicios de distintos puntos de la comunidad autónoma.

La activación se produce en un contexto de elevada incertidumbre meteorológica, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé que la borrasca pueda entrar en Aragón a partir del domingo, afectando inicialmente al Pirineo y al Sistema Ibérico, con avisos amarillos por nevadas y cotas que podrían situarse entre los 500 y 700 metros, y extendiéndose a partir del lunes a amplias zonas del territorio aragonés.

De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los conductores que regresen a sus domicilios que lo hagan en las primeras horas del día y no por la tarde, debido a las malas condiciones meteorológicas derivadas del paso de la borrasca Francis, que traerá lluvia y nieve a su paso por la península.

El lunes 5 de enero podría ser la jornada más adversa del episodio, con la posibilidad de que la nieve alcance cotas bajas, especialmente en el este y el sur de Aragón, aunque por el momento no se esperan grandes acumulaciones. El episodio tendería a remitir progresivamente a partir del martes, si bien la evolución final continúa siendo incierta.

A este escenario se sumará un descenso acusado de las temperaturas, con heladas generalizadas durante los días 5 y 6, que podrían ser moderadas o localmente fuertes en zonas de montaña, lo que podrá provocar la formación de placas de hielo y otras afecciones asociadas al frío, especialmente en carreteras y zonas urbanas.

Ante esta situación, Protección Civil de Aragón se mantiene en vigilancia permanente, en coordinación con la AEMET y el resto de organismos implicados. Asimismo, el Gobierno de Aragón se ha puesto en contacto con los presidentes de las tres diputaciones provinciales -Zaragoza, Huesca y Teruel- y ha activado la coordinación con las comarcas que pueden resultar afectadas, con el objetivo de anticipar posibles afecciones y garantizar una respuesta conjunta y eficaz.

De forma paralela, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras ha reforzado el dispositivo de vialidad invernal, que cuenta con 65 quitanieves y más de 150 profesionales, incorporando equipos adicionales en la comarca del Matarraña, el valle de Benasque -con especial atención a la carretera A-139-, el entorno de Formigal y la Hoya de Huesca, lo que eleva hasta 74 el número total de máquinas disponibles.

Además, el personal del dispositivo adelantará el inicio de su jornada a las 5.30 horas, con el fin de garantizar el mantenimiento de las vías autonómicas desde primera hora. Este refuerzo podrá ampliarse si la evolución meteorológica así lo requiere.

Desde el Gobierno de Aragón se insiste en la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales, extremar la prudencia y seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en las zonas de montaña y en aquellos desplazamientos que puedan verse afectados por la nieve, el hielo o las bajas temperaturas.