Aimara, exiliada venezolana en Zaragoza, sobre la captura de Maduro: "No veía el día en que acabara esta pesadilla"

Todo el mundo ha despertado este sábado sobresaltado por el bombardeo de Estados Unidos en Caracas y la posterior captura, según ha anunciado el propio Donald Trump, de Nicolás Maduro, un auténtico terremoto en la política y geopolítica mundial.

Aimara Rivas, una venezolana que reside en Zaragoza desde hace años, se ha enterado del bombardeo por una llamada de su primo. De inmediato, cuenta a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, han activado un plan para enviar recursos en los próximos días y que sus familiares que siguen allí puedan disponer de alimentos.

En cuanto lo ha conocido, su primer pensamiento ha sido para “todas las personas que están presas en manos del régimen” y los compañeros que “hemos perdido desde hace 20 años por luchar contra el Gobierno de Maduro”.

“No veía el día en que termináramos con esta pesadilla. Para todos los venezolanos ha sido una sorpresa, enorme alegría, y la confirmación de que la justicia existe. Ha vuelto la fe y la esperanza”, celebra.

Aimara participó hace dos décadas en una de las luchas estudiantes de Venezuela por buscar “la libertad” y tuvo que salir del país por miedo a las represalias. Por eso, ahora quiere acordarse de su familia y de quienes han vivido “años terribles” en el país.

“Ante un bombardeo, lo lógico es que la gente se asuste, y hoy hay alegría y esperanza. Aunque todos estaban callados por el acoso de la dictadura, guardaban la esperanza”, afirma.

Ahora, Aimara cree que, aunque será un “proceso largo”, Venezuela podrá “volver al punto 0 y empezar a avanzar”.

“Hoy Venezuela puede ponerse de pie como uno de los países con más recursos del mundo. Eso le hará seguir adelante. Muchos pensamos en volver y reconstruir nuestro país, con todo lo aprendido en sociedades del primer mundo”, añade.