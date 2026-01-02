Jorge García Dihinx y Natalia Román, víctimas del alud de Panticosa, reconocidos con la Medalla al Mérito Deportivo

El Consejo de Gobierno extraordinario, celebrado este viernes, ha acordado la concesión de la Medalla al Mérito Deportivo a título póstumo a Jorge García Dihinx y a Natalia Román, fallecidos el pasado 29 de diciembre tras ser arrastrados por un alud en el pico Tablato en Panticosa. Una tragedia que también se llevó la vida de Eneko Arrastua, montañero de 48 años y vecino de Irún cuando los tres montañeros practicaban esquí de travesía con otros tres amigos.

El anuncio lo promulgó este jueves el presidente de Aragón a través de la red social X (antes Twitter) y se ha hecho oficial este viernes en el Consejo de Gobierno extraordinario.

A palabras para la concesión a Jorge García Dihinx se señala que se debe a "su trayectoria como deportista y divulgador, su impulso a la práctica segura de los deportes de montaña y su contribución al fomento de hábitos de vida saludable".

Por su parte, el reconocimiento a Natalia Román se argumenta por "su trayectoria deportiva de alto nivel en carreras de alta montaña, su ejemplo de esfuerzo y superación, y su contribución a la visibilización y estímulo de la práctica deportiva en Aragón".

"No es solo un reconocimiento deportivo, es un gesto de respeto, de admiración y de memoria, porque Jorge y Natalia no fueron únicamente grandes deportistas. Fueron ejemplo de compromiso, de esfuerzo, de humildad y de profundo respeto por la naturaleza", ha definido la vicepresidenta, Mar Vaquero.

A lo que ha añadido que fueron "personas que entendieron el deporte como una auténtica escuela de valores y que supieron transmitirlo a muchas generaciones de aragoneses".

De esta forma, desde el Gobierno de Aragón entienden que "esta medalla al mérito deportivo es sobre todo un abrazo institucional a sus familias, a sus amigos y a toda la comunidad deportiva aragonesa. Es la manera que tiene Aragón de decirles que su legado permanece, que su ejemplo no se pierde y que su nombre quedará unido para siempre a los valores más nobles del deporte".

Desde el Ejecutivo aragonés han manifestado sus deseos de poder hacer entrega de esta distinción durante este mes de enero.

Esta concesión se contempla en el Decreto 229/2012, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los honores y distinciones de la Comunidad Autónoma y que establece en su artículo 1.2.c como objeto del mismo, entre otros, la Medalla al Mérito Deportivo.

Este reconocimiento constituye una distinción que, conforme al artículo 4.1.e del citado Decreto, tiene como finalidad "distinguir a quienes procuren como dirigentes, como practicantes, o en otro concepto destacable, el estímulo del deporte entendido como una escuela de hábitos sociales".