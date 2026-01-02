Azcón ya tiene su equipo para el 8-F: puestos de salida para sus consejeros y presencia testimonial de las 3 alcaldesas

Jorge Azcón, en el Pleno de las Cortes, ante la bancada del PP Cortes de Aragón

Jorge Azcón ya tiene diseñadas sus listas electorales para la batalla del 8 de febrero. El PP aragonés ha tejido un equipo basado en la continuidad de la mayoría de sus actuales diputados, garantiza un puesto de salida para todos los consejeros del Gobierno -salvo Manuel Blasco-, y añade la presencia testimonial de las tres alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel en los últimos puestos.

La principal incorporación del PP es la de Lorena Tabanera, abogada del Estado y con plaza en el Ministerio de Justicia desde hace más de 16 años. Entra en el puesto 6 de la candidatura por Zaragoza y es la única que aparece como ‘independiente al partido’.

En la lista por Zaragoza, repiten los cuatro primeros puestos, con Jorge Azcón, Mar Vaquero, Ramón Celma y María Navarro, seguidos de Octavio López, consejero de Fomento, que no era diputado en la actual legislatura.

Tras Tabanera, Azcón incluye a otro consejero, Javier Rincón, de Agricultura, que entró en el Gobierno después de la salida de Vox en julio de 2024. José Luis Bancalero, responsable de Sanidad, aparece en el puesto 9 y Claudia Pérez Forniés, de Empleo y Universidades, en el 10.

En el puesto 8, el PP coloca a Elena Allué, exmiembro del PAR. En 2023 también participó en las listas populares, pero entonces gracias a un acuerdo de coalición con Aragoneses, una de las escisiones del PAR en plena crisis judicial. Ahora, ya está plenamente integrada en el Partido Popular.

Los últimos dos puestos son para la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el de Calatayud, José Manuel Aranda. También se incluyen a otras primeras ediles como María Jesús Sariñena (Utebo), Ana Jarque (Caspe), María Elena Bondía (Maella) o Elena Lacalle (Cuarte de Huerva).

Huesca

Alguna novedad más se encuentra en las listas por Huesca. La consejera Carmen Susín, de Bienestar Social y Familia, encabeza la candidatura después de ir en el puesto 9 en 2023, seguida del responsable de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, que en las últimas elecciones se presentó por Zaragoza.

En el tercer puesto, Azcón coloca a Ester Artieda, actual diputada, alcaldesa de Poleñino, en Los Monegros, y coordinadora de la campaña del PP para las elecciones europeas.

Entre las ausencias destaca la de Ana Alós, cabeza de lista por Huesca en 2023, aunque dejó el escaño para marchar al Senado.

Al igual que en Zaragoza, en el penúltimo puesto aparece de forma testimonial la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y la cierra el presidente de la DPH, Isaac Claver.

Teruel

En Teruel, la gran novedad es la ausencia de Joaquín Juste, actual presidente de la DPT, aunque con escaño durante la legislatura que ahora va a finalizar, y de Juan Carlos Gracia Suso, exalcalde de Alcañiz.

La lista la encabeza Silvia Casas, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Alcorisa y miembro de la candidatura en las últimas elecciones europeas, aunque no logró la representación. Se mantienen Jesús Fuertes y Ana Marín en los primeros puestos y se coloca Tomasa Hernández, consejera de Educación, en el puesto 5.

En este caso, el único consejero que no aparece en los puestos de salida es Manuel Blasco, responsable de Turismo, que cierra la candidatura de Teruel, junto a Emma Buj, alcaldesa de la capital.