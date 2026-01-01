Elena, primer bebé del año en Aragón: la niña ha nacido en el hospital de Barbastro (Huesca) y ha pesado 3.250 gramos

Una madre con su bebé recién nacido en el hospital. Foto de Stephen Andrews en Unsplash

El primer bebé nacido en los hospitales públicos de la Comunidad este año, llegó pasados unos segundos de la medianoche.

Aparte del concierto de año nuevo, ya es tradición conocer los primeros nacimientos. Este 2026 el primer bebé en Aragón ha sido una niña barbastrense.

Elena Cortina Gistau ha sido la primera aragonesa nacida este año en los hospitales públicos de Aragón, en el Hospital de Barbastro (Huesca). Elena ha nacido justo pasados unos segundos de las 0.00 horas. Ha pesado 3.250 gramos y mide 48,1 centímetros.

A las 1.18, ha nacido la primera bebé del año en los hospitales públicos de la provincia de Teruel, en el Obispo Polanco de la capital turolense. Ha pesado 3.380 gramos.

Unos minutos más tarde, a las 1.30, ha nacido el primer bebé en los hospitales públicos de la provincia de Zaragoza, también una niña, en el Hospital Materno Infantil Miguel Servet, y ha pesado 3.360 gramos.

En el Hospital de Alcañiz, la primera bebé ha nacido a las 4.45. Ha pesado 2,855 Kg.

Así, los primeros cuatro nacimientos en Aragón han sido cuatro niñas.