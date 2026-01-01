Beatriz, madre de la primera bebé de Zaragoza: "Ha sido un poco surrealista, los médicos con las uvas y yo de parto"

Beatriz con su hija Cala en brazos en el Hospital Miguel Servet. E.E

"Ha sido un poco surrealista, con los médicos tomando las uvas y yo de parto", contaba feliz Beatriz con su hija Cala en brazos.

La niña ha sido la primera zaragozana en nacer este 2026. Ha llegado al mundo a las 01.30 de este 1 de enero en el Hospital Universitario Miguel Servet de la capital aragonesa.

Hija de Beatriz y Raúl, Cala ha nacido de cesárea tras un parto "un poco complicado" con un peso de 3.360 gramos.

La nueva madre en realidad vive en Teruel, pero habían venido a Zaragoza a pasar las vacaciones en familia.

Sabían que salían de cuentas el 31 de diciembre y no les ha cogido de sorpresa la fecha tan señalada; no obstante, Beatriz ingresó en el hospital con contracciones ya el día 29.

"Han sido dos días un poco largos, pero por fin todo ha salido bien", comentaba aliviada.

El nombre elegido no viene por tradición familiar. A ambos progenitores les gustaba Gala, pero como "últimamente está muy de moda" querían algo más original.

"Cala es una flor muy bonita, y además a nosotros nos encanta la playa y el mar", reconocía Beatriz.

Es la primera hija de la feliz pareja, que esperarán a la recuperación total de madre e hija para volver a casa, a Teruel.

Otros nacimientos

Cala ha sido la primera bebé zaragozana, pero no la primera aragonesa. Elena se le ha adelantado y con bastante ventaja.

Elena Cortina Gistau ha sido la primera aragonesa nacida este año en los hospitales públicos de Aragón, en el Hospital de Barbastro (Huesca).La niña ha nacido justo pasados unos segundos de las 0.00 horas. Ha pesado 3.250 gramos y mide 48,1 centímetros.

A las 1.18, ha nacido la primera bebé del año en los hospitales públicos de la provincia de Teruel, en el Obispo Polanco de la capital turolense. Ha pesado 3.380 gramos.

En el Hospital de Alcañiz, la primera bebé ha nacido a las 4.45. Ha pesado 2,855 Kg.

Así, los primeros cuatro nacimientos en Aragón han sido cuatro niñas.