Sánchez manda el bicentenario de la muerte de Goya "a la papelera": asegura que no tiene 'punch' político

La participación del Gobierno de España en los actos de conmemoración del bicentenario de la muerte de Goya ha provocado tensiones en el seno del Consejo de Ministros. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el gabinete del presidente, Pedro Sánchez, cree que no tiene ‘punch político’ y la mandó directamente “a la papelera”.

El equipo más cercano a Sánchez reunió a diferentes cargos de sus ministerios para pedirles medidas que no precisen de votación parlamentaria, pero generen interés ciudadano y debate mediático, a la vista del bloqueo del Gobierno en las Cortes.

Sin embargo, tal y como publica Fernando Garea en EL ESPAÑOL, el encuentro, que se celebró a principios de noviembre, se "agrió" cuando los distintos ministerios plantearon iniciativas ‘sin punch político’ ni capacidad de generar debate mediático, como la conmemoración del bicentenario de la muerte de Goya.

Para el equipo de Sánchez, esta iniciativa tenía varios inconvenientes: que no genera ni debate ni interés político. Y, sobre todo, que no se celebra hasta 2028 y, además, se refiere al año de la muerte del genial pintor, no del nacimiento.

La conmemoración de esta efeméride es una prioridad para el Gobierno de Jorge Azcón desde que arrancó la legislatura, incluso con la aspiración de albergar en Zaragoza los Premios Goya de 2028.

En septiembre de 2025 se celebró la primera reunión de la Comisión Autonómica del Bicentenario, a la que también se sumó el Ayuntamiento de Zaragoza.

La primera intención es solicitar al Ministerio de Cultura del Gobierno de España, la constitución inmediata de una Comisión Nacional, además de que el Bicentenario de Goya sea declarado acontecimiento de excepcional interés público.

Esto conlleva incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades, el IRPF o el Impuesto de Actividades Económicas, entre otros, y su vigencia va más allá de un año.

De hecho, en esta integración nacional se pretende contar con relevantes instituciones nacionales como el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Madrid, el Museo Nacional del Prado, la Biblioteca Nacional de España, el Museo de Historia de Madrid, la Ermita de San Antonio de la Florida, la Basílica de San Francisco el Grande, la Fundación Casa de Alba, Patrimonio Nacional - Palacio Real, etc.



La labor ya ha comenzado con el desarrollo de los primeros hitos del Plan Director del Bicentenario, como la puesta en marcha del Centro Goya, en el edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, como uno de sus principales proyectos. Está previsto que las obras comiencen después de las fiestas de Navidad.

No obstante, tal y como ha adelantado EL ESPAÑOL, esta conmemoración no atrajo la atención del jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Diego Rubio, que quería propuestas que tengan "interés mediático", que generen debate y marquen agenda de la semana, como fue el rechazo al cambio de hora.

Por ello, como otras muchas propuestas de esa reunión, la de Goya fue directa a la papelera, con notable enfado de Rubio.