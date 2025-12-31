La oposición critica el mensaje de fin de año de Azcón: "Demuestra una vez más que conoce muy poco a Aragón"

No ha gustado entre los partidos de la oposición el mensaje de fin de año del presidente de Aragón, Jorge Azcón. Las distintas fuerzas, a 39 días de medirse en las urnas, cuestionan sus políticas, su apuesta por los servicios públicos y la falta de medidas para solucionar los problemas que afectan a los aragoneses.

Para el PSOE, el discurso evidencia que Azcón “conoce muy poco a Aragón”, ya que no ha preguntado en Almohaja, el pueblo desde el que se ha grabado el discurso, “cuántos días tarda su médico de cabecera en poder atender a esos usuarios”, ha subrayado el portavoz socialista, Fernando Sabés.

“Llevamos dos años y medio con un Gobierno de Jorge Azcón en el que cada día se tarda más en asistir a los usuarios en materia sanitaria, que tenemos cada vez más problemas para garantizar una educación pública de calidad, ante la falta de maestros y la falta también de auxiliares, o los problemas muy serios en materia de vivienda”, han expuesto.

Visión opuesta, pero mismo tono crítico, han lanzado desde Vox, que cree que Azcón “echa de menos que el PSOE esté al frente del Gobierno”.

“Ya ni siquiera ha hablado de la fiscalidad en su discurso, porque no pretende bajar los impuestos ni bonificar al máximo a todos los grupos del Impuesto de Sucesiones. No baja los impuestos a quienes viven en el medio rural y sus políticas contra la despoblación se han limitado a grabar este discurso en Almohaja”, ha expuesto su portavoz en las Cortes y ya candidato a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco.

Desde el PAR han felicitado a Azcón por grabar el discurso en un municipio gobernado por ellos, y comparten ese “Aragón que crece, ilusionante y dinámico”, pero advierten del riesgo de que la Comunidad “crezca a dos velocidades”.

“El valle del Ebro va a 250 kilómetros/hora, Huesca a 120, y Teruel queda a 50 o 60. Teruel se ahoga en sí mismo por culpa de aquellos que torpedean la provincia e intentan convertirla en un lugar donde solo se puedan hacer calcetines y pulseras”, ha incidido el presidente del PAR, Alberto Izquierdo.