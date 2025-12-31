Azcón urge una financiación autonómica justa en su discurso de fin de año: "Los aragoneses no somos menos que nadie"

La financiación autonómica ha centrado el mensaje de fin de año del presidente de Aragón, Jorge Azcón. Con un tono comedido y más institucional al encontrarse en periodo electoral, el líder popular ha dejado su impronta ante el Gobierno Central al exigir un reparto de fondos “justo” y que no beneficie “a otras comunidades”.

Para este discurso de fin de año, marcado por la petición del PSOE de suspenderlo por el adelanto electoral, Azcón se ha desplazado a Almohaja, en Teruel, el municipio con menos habitantes de Aragón, para “poner el foco en la importancia de nuestro medio rural”.

A su juicio, es en pueblos como Almohaja donde “se mantiene viva nuestra agricultura, ganadería y tradiciones” y “tantas familias aragonesas encuentran sus raíces”.

Por ello, para que estos aragoneses puedan “dar forma a su proyecto vital”, Azcón exige que se trate a la Comunidad “con justicia”, y que el modelo de financiación contemple criterios como la despoblación, el envejecimiento y la orografía.

“Para construir una vivienda pública, para reforzar la sanidad, la educación y la dependencia, o para seguir renovando la red de carreteras, Aragón precisa que se le trate con justicia. Necesitamos un modelo de financiación autonómica que no privilegie a otras comunidades y que tenga en consideración nuestra realidad social”, ha subrayado.

Entre otras medidas, Azcón exige que se ejecuten las obras del Pacto del Agua y que se apueste “de verdad” por un ferrocarril digno entre Teruel y Zaragoza dentro del corredor Cantábrico-Mediterráneo.

“Los aragoneses no pedimos ser más que nadie, pero no toleramos que se nos trate peor que a otros españoles. Cualquier otra premisa es un ataque al principio constitucional de igualdad, a nuestra dignidad, a nuestra autonomía, a la historia de una comunidad política que ha desempeñado un papel protagonista en la creación y en el desarrollo de España”, ha incidido.

Más allá, el presidente ha omitido referencias al adelanto electoral del 8 de febrero o guiños a cuestiones como la inmigración o la seguridad, que tanto encienden a Vox. Mientras, sí menciona en cuatro ocasiones a Teruel y pone énfasis en las ayudas al funcionamiento de las empresas, además de haberse grabado en un pueblo de la España Vaciada.

Las inversiones económicas y Sijena

En el plano económico, y con el freno de mano puesto por la sombra de la Junta Electoral, ha celebrado que la Comunidad se encuentre “en el mejor momento de los últimos años”, con 48.000 parados e “inversiones milmillonarias en tecnología, agroindustria, logística y automoción”.

Sobre los nuevos proyectos, Azcón ha destacado expresamente el arranque de las obras de la gigafactoría de Stellantis y CATL en Figueruelas. “Esta nueva planta, que ya empieza a tomar forma, no solamente asegura el futuro de un sector crucial para nuestra tierra, sino que consolida a Aragón como líder de la automoción en el sur de Europa”, ha focalizado.

El presidente le pide al 2026 que se cumpla el sueño de recuperar "todo el patrimonio" del Monasterio de Sijena, la Capilla Sixtina del Románico Español. "Los tribunales en todas las instancias han dado la razón a los aragoneses. Las sentencias deben cumplirse. Es una cuestión de justicia", insiste,

Recuerdo a Lambán, Eugenia y los fallecidos en Panticosa

Por otro lado, Azcón ha tenido un recuerdo a los tres montañeros fallecidos en el trágico alud de Panticosa del pasado lunes. También ha mencionado a Eugenia, última víctima de la violencia machista, que fue asesinada en Zaragoza por su pareja el pasado mes de noviembre.

Igualmente, ha tenido unos segundos para acordarse del expresidente Javier Lambán, de quien reconoce que “defendió con fervor la trascendencia de la Constitución y de nuestro Estatuto de Autonomía”. Y ha mencionado también a Santiago Lanzuela y Emilio Eiroa, recién galardonados a título póstumo con la Gran Cruz de Carlos III.

“Los tres ostentaron atributos que nos definen como pueblo, defensa de la igualdad, coherencia y fidelidad a la palabra dada. Y es de justicia reconocerlo”, ha añadido Azcón.