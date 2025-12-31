Alejandro Nolasco será el candidato de Vox en Aragón: Abascal apuesta por la continuidad contra Azcón

Vox ha ratificado a su actual líder en Aragón, Alejandro Nolasco, como candidato en las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Después de varios días deshojando la margarita, Santiago Abascal ha designado al turolense como el cabeza de lista para la Presidencia del Gobierno autonómico, tal y como han confirmado fuentes de la cúpula de Vox a EL ESPAÑOL.

Nolasco ya fue el candidato en las elecciones autonómicas de mayo de 2023, en las que logró siete diputados clave para el devenir de la legislatura. Inicialmente, Azcón introdujo a Vox en el Gobierno dándoles una vicepresidencia y la Consejería de Agricultura, aunque este matrimonio (de conveniencia) apenas duró 11 meses.

Criado en Teruel, pero nacido en Pamplona, de 32 años, Nolasco es abogado en la capital turolense, con despacho propio. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y, después, se graduó en Filosofía por la UNED. Además, es Doctorando en Historia por la Universidad CEU San Pablo.

Antes de saltar a la política autonómica, Nolasco fue concejal en el Ayuntamiento de Teruel durante cuatro años, en donde comenzó a marcar su perfil dentro de Vox, hasta convertirse en el presidente provincial de la formación en 2020.

Su entrada en el Gobierno autonómico como vicepresidente primero de Jorge Azcón ya fueron un largo parto para el líder popular, que tuvo que esperar más de 70 días a ser investido presidente de Aragón con los votos de Vox.

Pero la aventura de los de Abascal dentro del Pignatelli duró 11 meses, cuando Abascal promovió la salida de todos sus cargos de los gobiernos del PP, a quien acusó de promover la inmigración ilegal junto con el PSOE.

Desde entonces, la relación entre Azcón y Nolasco se ha ido deteriorando pleno a pleno, hasta que el PP rehusó llevar a las Cortes sus presupuestos por segundo año consecutivo al no tener garantizado el 'sí' de los de Abascal, lo que derivó en el adelanto electoral para el 8 de febrero.

Con la confirmación del candidato, Vox se adentrará de lleno en la precampaña electoral, en la que espera mejorar sus resultados y apretar aún más las tuercas a Azcón.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.