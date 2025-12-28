Así serán las nuevas viviendas en uno de los pueblos de los centros de datos de Amazon: pisos a partir de 189.000 euros

Ladrillo a ladrillo se va construyendo más en Aragón. La falta de vivienda y la demanda de esta han vuelto a revivir las ganas de construir, y las grúas y cemento por doquier es la nueva estampa que en muchos municipios y ciudades está comenzando a instalarse. Zaragoza es una de las que más crecimiento en obra nueva está obteniendo, pero las construcciones también se alejan de esta para hacer crecer a los municipios colindantes.

Villanueva de Gállego, pueblo que apenas llega a los 5.000 habitantes, vive un buen momento urbanístico ya quehay varias promociones en marcha. Una de ellas, como ya informó EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, va de la mano de Aryco Constructores en la calle Tenor Fleta 18. Una promotora que juega en casa y ya avanzó que volvía a apostar por el municipio zaragozano para construir nuevas viviendas.

La promoción Atalaya dará forma a 18 pisos en altura de tres pisos. La oferta que presenta la promotora son viviendas que van de dos, tres o cuatro habitaciones, piso o ático, con terraza y plaza de garaje, todos ellos. Así, oscilan entre los 68 metros cuadrados el más pequeño hasta 135 el más grande, que albergará cuatro dormitorios en posición de bajo.

Entre las comodidades también se encuentra zona común, piscina y calificación energética A. En cuanto a su construcción contará con suelo radiante refrescante con aerotermia y ventilación mecánica con recuperador de calor.

Los precios cuando informó este periódico aún estaban por definir y la oferta de Aryco ya es firme poniendo a disposición precios competitivos para un pueblo que está en expansión con la llegada de los centros de datos de Amazon Web Services y Vantage.

Por lo que se podrán adquirir por 189.000 euros el más pequeño, con 68 metros cuadrados, y por 10.000 euros más la oferta se amplía a un ático con las mismas habitaciones.

Según avanza el tamaño del piso, el precio asciende, por lo que algunos de ellos superan los 200.000 euros. Entre la oferta se encuentran pisos a 203.000 euros hasta 269.000. El precio medio se sitúa en aquellos con tres dormitorios que oscilan entre los 93 y 108 metros cuadrados y se pueden conseguir por 239.000 euros.

Por el momento, la acogida está siendo buena. Las grúas aún no se dejan ver por el terreno, pero la promotora estima poder empezar la obra en el primer trimestre de 2026 y a no mucho tardar entregar las llaves para entrar a vivir a finales de 2027.

Se trata de una nueva promoción de la constructora que este mismo año ya levantó en el mismo municipio 36 viviendas en la calle Ronda de la Hispanidad, que son el espejo de las que esperan poder construir en cuestión de tiempo.

No es baladí que las constructoras le echen el ojo a este municipio, ya que antes que ellas, grandes empresas tecnológicas han puesto el foco en su territorio para desarrollar centros de datos. El primero de ellos fue Amazon Web Services, quien desembarcó en 2019 en tierras aragonesas y en 2022 ya disponía en funcionamiento el primero de sus tres centros en funcionamiento. Desde este pasado agosto, las máquinas han vuelto a verse para levantar los dos contiguos.

La ubicación de esta promoción es ciertamente clave ya que además de encontrarse en el municipio de los 'data centre' su localización proporciona conexión directa con la avenida Castejón que da acceso a los terrenos de Amazon.

Al grande tecnológico se une también el centro de datos anunciado este año por Vantage en el polígono industrial San Miguel, en el terreno adyacente a la Universidad San Jorge. Este se espera construir en un plan de aquí a 10 años y generar 520 puestos de trabajo.

Una llegada de trabajadores que esta nueva promoción busca suplir, dando solución habitacional a aquellos que decidan instalarse en Villanueva de Gállego.