Crecen las críticas internas a Pilar Alegría tras la "purga" de cinco diputados: "Este PSOE no me representa desde hace años"

La polémica por las listas del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón se aviva.

Aunque Pilar Alegría defendía este viernes que no nacían "de dedazos" sino de la transparencia, la renovación y la aportación de los militantes, la renuncia de Leticia Soria, Pilimar Zamora, Sergio Ortiz, Ángel Peralta y Silvia Gimeno a formar parte de su equipo tras quedar fuera de los puestos de salida ha vuelto a enfrentar a las familias socialistas, divididas entre los fieles a Pedro Sánchez y quienes añoran la 'voz propia' de Javier Lambán.

Los diputados consultados aseguran tener muy claro por qué renunciaron y aunque no desean nada malo ni a Pilar Alegría ni a su candidatura, creen que las cosas "se podrían haber hecho un poquito mejor". Los hay que, directamente, reconocen no sentirse representados "desde hace años" por "este PSOE".

Ortiz, alcalde de Cariñena, aseguraba a principios de mes a través de sus redes sociales que cada vez echa más de menos al exsecretario general del PSOE-Aragón.

"Quienes nos dedicamos a la política necesitamos referentes, cables a tierra, centros de gravedad que nos mantengan en pie, firmes en nuestra vocación y con determinación y acierto en nuestras decisiones", decía con motivo de la concesión del premio Gabriel Cisneros a Javier Lambán a título póstumo.

Mientras, otros cargos como Leticia Soria reconocían a medios como Heraldo de Aragón que lo ocurrido con las listas había sido "humillante".

Los críticos con Sánchez son conscientes de que este tipo de reflexiones o desahogos no gustan a la actual dirección, pero no entienden que todo tenga que ser blanco o negro.

"Trampas al solitario"

"Es la historia de siempre. Llevamos años así. Vendes participación, pero después nos hacemos trampas al solitario. Resulta lamentable", censuran los socialistas consultados tras la enésima controversia con las listas.

Como ejemplo ponen el episodio vivido en 2024 con las de las elecciones europeas, en las que se impuso a Rosa Serrano pese al amplio respaldo de la militancia a Isabel García.

"Se vende unidad, pero parece que, en cuanto discrepas o te sales de la línea, la maquinaria del partido te va orillando", añaden.

El PSOE, insisten las citadas voces, es -o había sido hasta ahora- un partido "muy plural", de ahí que vean estas diferentes formas de pensar, incluso, necesarias. "No todo es Sánchez ni las personas que le apoyan. Yo me sentía cómodo en otro PSOE, uno que ya no existe", admiten desde el partido.

Lo que se está viviendo en los últimos tiempos parece apuntar en sentido contrario. Otro ejemplo reciente es el vivido en El Rabal. Horacio Royo perdió la secretaría en favor del asesor Eduardo Cariñena y tuvo que dejar la junta de distrito y la Comisión de Urbanismo por decisión de Lola Ranera.

Posibles consecuencias

Veteranos socialistas dudan de la potencia del nuevo grupo que saldrá de las urnas, ya que se ha renunciado a personas "respetadas, con mucha experiencia y demostrada valía" para priorizar otros perfiles con menos tablas en la difícil arena parlamentaria. "Sorprende sobremanera que no se haya contado con nombres como Leticia Soria o Pilimar Zamora ", afirman.

Lo sucedido ha llamado, incluso, la atención del PP. Esta semana, su portavoz en las Cortes, Fernando Ledesma, acusaba a Alegría de haber pasado el "rodillo" a sus propios compañeros. "Demuestra que no es de fiar, vive en un momento de pánico por la cercanía de las elecciones", aseveraba.

Los cambios -o "la purga", como lo definen los más reacios al devenir de las políticas de Pedro Sánchez- no solo han afectado a las listas. También los ha habido en el equipo de comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza, donde Ranera ha prescindido de una de sus asesoras para abrir hueco al equipo de Pilar Alegría.

A la espera del resultado

Los críticos están a la espera de lo que suceda el 8 de febrero. "Esto puede dar muchas vueltas", dicen abiertamente. La última encuesta de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN da a Pilar Alegría entre 17 y 18 diputados, lo que supondría igualar o empeorar el peor resultado del PSOE en unas autonómicas; el obtenido por Javier Lambán en 2015.

Aquella vez, los muebles se salvaron gracias a los números del resto de la izquierda, con Podemos con 14 diputados, CHA con 2 e IU con uno.

Esto quiere decir que a la izquierda del PSOE había otros 17 escaños, una marca que poco se parece al reciente resultado de Extremadura, donde solo el PP ha sumado más que todas estas opciones juntas.

Si se da este escenario, los consultados creen que la exministra tendría que dar "muchas explicaciones", sin descartar que la tensión interna termine estallando bien en el plano autonómico o bien en el nacional por la previsible sucesión de debacles electorales.

"Si sacase 17, ella misma tendría que renunciar", sostienen.

Los escándalos de corrupción y acoso que asolan al partido y la "tibia" respuesta de Pedro Sánchez han hecho que muchos estén pensando ya en el 'post sanchismo', con nombres propios como el de Eduardo Madina que cada vez están ganando más protagonismo.