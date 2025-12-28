Aragón introduce nuevas medidas en el juego: reducción de máquinas en la hostelería y salas de bingo hasta las 2.00

El Ejecutivo trabaja en la aprobación de un nuevo reglamento para aumentar la protección de los colectivos más vulnerables.

El Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón trabaja en la aprobación de un nuevo Reglamento General del Juego para la Comunidad Autónoma, con el objetivo de actualizar y unificar la normativa vigente y reforzar la protección de los colectivos más vulnerables frente a los riesgos asociados al juego.

Este lunes 29 se publica en el Boletín Oficial de Aragón el anuncio por el que se somete a información pública el nuevo Reglamento, para el que habrá dos meses de plazo en el que se pueden presentar alegaciones. El texto se podrá consultar en el Portal de Transparencia desde ese mismo día.

El nuevo Reglamento General del Juego deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno una vez finalice la tramitación de las alegaciones presentadas y los informes finales.

El nuevo Reglamento General del Juego emana directamente de la Ley 9/2023, de 23 de marzo, aprobada en la anterior legislatura, que modificó de manera integral la Ley 2/2000 del Juego de Aragón.

Esta reforma legal introdujo importantes novedades, entre las que destacan: el refuerzo de la protección de colectivos vulnerables frente a los riesgos del juego, la incorporación de medidas de juego responsable, control de acceso y limitaciones en materia de publicidad y el establecimiento de la base legal necesaria para el desarrollo de reglamentos específicos del sector.

En su disposición final, la Ley 9/2023 establecía expresamente la necesidad de armonizar y refundir toda la normativa existente en un único reglamento actualizado.

Entre las medidas más relevantes incluidas en el proyecto de Reglamento General del Juego destacan la reducción de puestos de juego en hostelería de tal forma que se establece un máximo de dos puestos de juego por local y excepcionalmente tres cuando pertenezcan al mismo operador, frente a los hasta seis permitidos anteriormente.

Igualmente, se fija un máximo de 5.600 autorizaciones para máquinas recreativas tipo B.1, frente a las 6.200 existentes hasta ahora; las autorizaciones pasan a tener una duración de cinco años, en lugar de cuatro; el cambio de titularidad de una autorización conllevará su extinción, salvo que exista acuerdo expreso en contrario y se limita el funcionamiento de las salas de bingo hasta las 02:00 horas, equiparándolas al horario de los salones de juego.

Asimismo, el reglamento mantiene la distancia mínima de 500 metros entre locales de juego para la concesión de nuevas autorizaciones de apertura o ampliación. Esta condición no constituye una novedad, ya que se encontraba prevista en la normativa anterior y se conserva en el nuevo texto.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Aragón reafirma su compromiso con una regulación del juego más ordenada, responsable y adaptada a la realidad social actual, garantizando un mayor control del sector y una protección reforzada de la ciudadanía.