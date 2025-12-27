Muere Manuel Segura, reconocido pastelero aragonés, a los 82 años: "Deja un legado único e histórico"

El reconocido pastelero aragonés, Manuel Segura Sorribes, ha fallecido esta madrugada a los 82 años de edad, tal y como ha comunicado este sábado la cuenta de la pastelería Manuel Segura, fundada por sus antepasados y de la que fue propietario, en sus redes sociales.

Manuel Segura estuvo al frente del negocio familiar durante décadas, hasta que se jubiló y fue relevado por su hijo José Manuel, actual propietario y sexta generación.

Segura Sorribes era una “parte esencial” de lo que es hoy en día la pastelería. “Se ha ido tranquilo, en paz, con el recuerdo de su último cumpleaños, celebrado ayer, como más le gustaba: un chocolate con churros rodeado de su familia”, cuentan en el texto.

Además, su familia se despide de él recordando lo buena persona que era, incluso eligiendo cuándo marcharse: “Rodeado de los suyos, sin molestar, en su día más feliz”.

Finalmente, muestran su agradecimiento a la figura del pastelero, un referente en Aragón. “Gracias por tu ejemplo, por tu bondad y por todo lo que nos dejaste. Siempre estarás con nosotros”, concluyen.

Su legado quedará para siempre en el recuerdo. Una muestra de su huella son los cientos de mensajes de pésame que ha recibido su familia, empezando por el presidente de Aragón, Jorge Azcón. “Mi pésame a la familia y amigos de Manuel Segura. Se nos marcha todo un referente de la pastelería aragonesa que supo imprimir carácter propio al negocio familiar desde su querida Daroca. Descanse en Paz”, ha escrito en su cuenta de X.

También la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría: “Manuel Segura deja un legado único e histórico como referente de la pastelería aragonesa y de la empresa familiar ligada al territorio. Sus emblemáticas rosquillas de Daroca ya pertenecen al patrimonio de todo Aragón. Descanse en paz”.

Además, en la propia publicación de Instagram ya son casi 300 comentarios, llenos de cariño y apoyo.

Tras más de 150 años, Manuel Segura sigue manteniendo su esencia y cuenta con cuatro tiendas en la provincia de Zaragoza: una en Daroca, donde todo comenzó, otra en Cariñena y dos en Zaragoza capital.