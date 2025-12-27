Marta Abengochea será la candidata de IU y Sumar en Aragón: "La unidad no se construye desde la imposición"

Hace unas horas, poco antes del plazo límite, se dio a conocer que finalmente no habrá una candidatura conjunta de izquierdas para las elecciones autonómicas del 8-F en Aragón. Podemos y CHA se presentan en solitario, mientras que Izquierda Unida sí se ha aliado con el Movimiento Sumar y este sábado se ha ratificado a su candidata.

Marta Abengochea será quien lidere la coalición Izquierda Unida – Movimiento Sumar, tras la celebración de unas primarias esta semana entre la militancia de la formación.

Este sábado Abengochea ha lamentado no llegar a acuerdos entre los partidos de izquierdas, a pesar de ser a lo que “aspiraban” y para lo que han trabajado estas semanas de forma “muy intensa”.

La candidata ha explicado que la coalición con Podemos no ha salido adelante porque “no es la misma situación que Extremadura” y “los miembros son otros”. “Era difícil, siempre hemos ido por separado, esto sería inédito si hubiéramos conseguido una unidad a cuatro, que era nuestra voluntad, hemos estado más cerca que otras veces, pero hay veces que las cosas no salen”, ha añadido.

Aun así, ha considerado que han llegado a un acuerdo con el que pueden hacer “una campaña que ilusione y que vuelva a movilizar a la gente”.

“Estamos muy convencidas de que si la gente se moviliza, si sale a la calle, si lucha por sus derechos, tenemos la posibilidad de darle la vuelta a estas políticas y de tener ese Aragón posible en el que todas cabemos, un Aragón de derechos y de dignidad”, ha matizado.

En este punto, ha defendido que “la unidad es un instrumento que tiene que ser útil para la ciudadanía, para la clase trabajadora y para la mayoría social”. “La unidad no se construye desde la imposición, desde la distancia, de espaldas al territorio, sino que se construye desde la confianza, desde Aragón, desde la trinchera compartida”.

Por otro lado, en la rueda de prensa, Abengochea ha expresado su agradecimiento por el apoyo y la confianza a la organización para representar unos valores “nítidamente de izquierdas en un contexto de emergencia democrático y de riesgo de involución en derechos”.

Además, ha deseado “estar a la altura” para frenar este “avance reaccionario, estas políticas de venta de derechos y de nuestro territorio para negocio de unos pocos”.

Por último, todavía no habla del reparto con Sumar para las listas electorales, ya que lo considera “prematuro”. “Vamos a respetar los tiempos y los procesos para que todo el mundo se sienta cómodo y se sienta bien representado”, ha finalizado Abengochea.