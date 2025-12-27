La Junta Electoral de Aragón desestima las medidas cautelares del PSOE sobre el discurso de Azcón de fin de año

Vía libre para el discurso de fin de año del presidente de Aragón, Jorge Azcón, que sigue adelante sin alteraciones. La Junta Electoral de Aragón ha emitido ese sábado un escrito con su resolución sobre las medidas cautelares solicitadas por el PSOE el pasado 23 de diciembre sobre el discurso de fin de año del presidente que se emitirá en Aragón Televisión.

El órgano ha decidido desestimar la adopción de medidas cautelares, ya que entiende que no puede ser considerado a priori "como un acto no permitido por la legislación electoral" ni se le pueden imponer con carácter previo restricciones a posibles alusiones a logros, programas o valoraciones sobre su acción de gobierno, unas referencias ya prohibidas por la ley ante la convocatoria electoral.

Igualmente, queda descartado “que el discurso de fin de año del presidente de Aragón pueda infringir la normativa electoral”, haciendo suyos parte de los argumentos alegados por la directora general de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, que recuerda los reiterados pronunciamientos de las juntas electorales en el sentido de “considerar permitidos los actos de celebración regular y periódica, independientemente de la concurrencia o no de una cita electoral” como lo es el discurso del día 31 de diciembre.

Además, el acuerdo de la Junta Electoral de Aragón añade que el acto se plantea por el hecho de serlo, "en su posición exclusiva y personal, y no como candidato de una formación política".

Por otra parte, en línea con lo solicitado por el grupo socialista al Gobierno autonómico para el discurso (no aludir a logros, programas o valoraciones sobre la acción del Gobierno ni menospreciar las del Gobierno de España ni mensajes de propaganda), la Junta Electoral considera que no resulta necesario advertir sobre la obligación de cumplir los deberes de mantenimiento de la neutralidad política, de no incluir alusiones a realizaciones o logros de las autoridades intervinientes ni a que se induzca directa o indirectamente el sentido del voto “por tratarse de una obligación legal”.

En su resolución, firmada por el presidente de la Junta Electoral de Aragón, Javier Seoane, el órgano de la administración electoral recuerda que el Acuerdo 232/2011 declara que la “legislación electoral no impide la aparición de los líderes políticos en los medios de titularidad pública fuera del periodo de campaña electoral pero dentro del periodo electoral”.