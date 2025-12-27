Alegría reivindica una política de vivienda pública "de verdad" frente al modelo "de negocio y privatización" de Azcón

La candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha reivindicado este sábado 27 de diciembre desde Sabiñánigo la necesidad “de poner en marcha vivienda pública” y abandonar “ese modelo que han planteado las dos derechas”, el cual considera un modelo “de negocio y de privatización”.

Así pues, ha insistido en su defensa por “una vivienda pública y una vivienda asequible”, la cual permita que los aragoneses puedan vivir en su pueblo o en su ciudad, “definitivamente en su comunidad autónoma”.

En su visita a Sabiñánigo, y junto a la alcaldesa de este municipio, Berta Fernández, ha recordado la importancia de que en territorios como este, eminentemente turísticos y en el caso de Sabiñánigo, con un importante componente industrial, exista vivienda accesible para todos.

“Aquí hay muchas personas que trabajan en las distintas industrias y empresas; también muchos trabajadores del Valle de Tena o trabajadores de esos servicios esenciales, de la educación, de la sanidad, que ahora mismo necesitan una vivienda, fundamentalmente viviendas de alquiler, pero también viviendas de compra asequibles y que en este momento no encuentran”, ha analizado.

Por ello, Alegría ha manifestado que es “fundamental” que el futuro Gobierno de Aragón, a partir del 8 de febrero, apueste “por ese verdadero derecho de poner en marcha vivienda pública”.

Recortes de Azcón

Asimismo, la secretaria general del PSOE Aragón ha defendido que la financiación autonómica ha vivido estos años un cambio sustancial al destinar más de 300.000 millones de euros a las comunidades por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

En ese sentido, la socialista ha señalado que esto se traduce en Aragón en un incremento notable de los recursos: 9.197 millones de euros más en los siete años del actual Gobierno respecto a los siete años de mandato de Mariano Rajoy, lo que supone un incremento del 42,7%.

“En total, más de 30.000 millones euros que junto con los fondos europeos están transformando Aragón y permitiendo modernizar nuestra comunidad”, ha recordado Pilar Alegría.

Sin embargo, se ha preguntado qué ha hecho el Gobierno autonómico con esos recursos, ya que ha introducido “privatizaciones y recortes en los servicios públicos”.

En Sabiñánigo precisamente ha visitado un bloque de viviendas cuya rehabilitación se ha realizado gracias a los fondos europeos que han permitido mejoras en la climatización y aislamiento, entre otras cuestiones, de este edificio. “Estos fondos europeos fueron muy peleados por el gobierno de Pedro Sánchez y están permitiendo cambiar y mejorar nuestro país y fundamentalmente Aragón”, ha dicho la candidata socialista.