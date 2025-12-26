La izquierda se presentará rota a las elecciones en Aragón: Podemos y Chunta van en solitario e IU se alía con Sumar

No ha habido consenso y la deseada unión de izquierdas se queda en un mero sueño. A escasas tres horas para que finalice el plazo para presentar coaliciones, Podemos y Chunta Aragonesista se presentarán en solitario a las elecciones autonómicas del 8 de febrero en Aragón, mientras que IU se ha aliado con el Movimiento Sumar, después de que no hayan fructificado más las conversaciones que se han llevado a cabo en los últimos días, con acusaciones mutuas de bloqueo y vetos.

Después de los resultados en Extremadura, donde la coalición 'Unidas por Extremadura' pasó de 4 a 7 diputados frente al desplome del PSOE, todas las miradas se giraban hacia Aragón, con la posible unión de Podemos, Izquierda Unida y, quizá más lejana, Chunta Aragonesista.

Todos los actores mostraban su deseo e intención de llegar a un acuerdo y concurrir juntas, pero, con el paso de los días y las conversaciones, esas buenas vibraciones se han ido diluyendo para acabar presentándose por separado.

Cerca de las 21.30, fuentes de Podemos confirmaban su candidatura en solitario con María Goicoechea, exdirectora del IAM, como candidata, lamentando que "el resto de formaciones" no han aceptado un modelo similar al de Extremadura.

"Podemos Aragón considera imprescindible esta candidatura nítidamente de izquierdas, dado que el PSOE ha demostrado ser incapaz de responder a problemas como el de la vivienda, ha multiplicado el gasto militar y está rodeado de casos de corrupción", exponen desde la formación morada.

Minutos después, IU confirmaba que concurrirá a las elecciones junto al Movimiento Sumar, con lo que buscan "reforzar" un "proyecto político de izquierdas" y que sea "una voz firme en defensa de la clase trabajadora". Fuentes de IU explican que todavía no está decidido si su nueva líder, Marta Abengochea, será la cabeza de lista.

Ya antes de las elecciones extremeñas, Izquierda Unida, con Marta Abengochea como nueva líder, hacía un firme llamamiento a las fuerzas “progresistas” para tejer una candidatura “que defienda los derechos sociales, la justicia económica y la democracia”.

Desde Chunta Aragonesista eran más reticentes. Integradas en Sumar en las elecciones de 2023, han observado esta historia con predisposición a dialogar, pero marcando su territorio. Ante las dificultades, y con la fuerza de un partido que en 2026 cumplirá 40 años, abrieron sus procesos internos acusando a Podemos de vetarlos.

Los aragonesistas plantearon dos prioridades: que todas las fuerzas se sentaran en una mesa "sin vetos cruzados" y que las decisiones se tomaran en Aragón, no en Madrid. Ninguna de las dos se ha cumplido.

Mientras, Podemos -en medio de sus problemas y vicisitudes internas- invitaba también a la unidad de las izquierdas, pero alejada de “imposiciones, señalamientos ni intoxicaciones de relatos”, y negando que hayan promovido ningún veto.

Así, todo quedó para el último día y, mientras CHA hacía públicos sus cabezas de lista en las tres provincias, Podemos e IU dejaban pasar las horas en busca de un acuerdo que nunca llegaría.

Y por si fuera poco, la judicialización de las listas de Podemos todavía hacía más difícil la búsqueda de un acuerdo por el temor a lo que pudiera pasar. La formación morada -en medio de las negociaciones- aprobaba una lista encabezada por María Goicoechea, exdirectora del IAM, pero el todavía diputado Andoni Corrales, enfrentado a la dirección- la llevó a los tribunales al considerar que está impuesta y tildándolo de “fraude democrático”.

La última encuesta de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN daba a CHA un 4,7% de los votos que se traduciría en dos diputados, uno menos que ahora, mientras que IU subiría a dos (4,8%) y Podemos mantendría su representación con un único escaño (3,5%).

En Extremadura, los extremos se vieron especialmente beneficiados de la caída del PSOE. Esto hizo que la marca 'Unidas' creciese hasta los siete diputados, tres más que en 2023 y aglutinase el 10,25% del voto frente al 6,01% de hace dos años.

En Aragón, los ejemplos de los últimos años han sido más de desunión que de alianza. El caso más palmario fue el vivido en el Ayuntamiento de Zaragoza en 2023. Entonces se presentaron tres listas a la izquierda del PSOE de Lola Ranera: Zaragoza en Común (ZEC), Podemos y CHA.

No obstante, solo ZEC logró dos concejales. Los morados y CHA se quedaron a las puertas, perdiéndose cientos de votos que hubieran reforzado a la izquierda y se lo hubieran puesto más difícil al PP de Natalia Chueca.